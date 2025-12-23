İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu
    "Qarabağ"ın legioneri: "Qarşıda məni nələrin gözlədiyini görmək üçün səbirsizlənirəm"

    Futbol
    • 23 dekabr, 2025
    • 18:01
    Qarabağın legioneri: Qarşıda məni nələrin gözlədiyini görmək üçün səbirsizlənirəm

    "Qarabağ"ın futbolçusu Marko Yankoviç onu qarşıda nələrin gözlədiyini görmək üçün səbirsizlənir.

    "Report"un məlumatına görə, 30 yaşlı yarımmüdafiəçi bu barədə şəxsi instaqram hesabında yazıb.

    Monteneqrolu oyunçu 2025-ci illə bağlı fikirlərini bölüşüb:

    "Çətinliklər, inkişaf və həm meydanda, həm də meydandan kənarda qazanılan bir çox uğurlarla dolu bir il oldu. Bu prosesdə görülən işlərə, yanımda olan insanlara, aldığım dərslərə və keçdiyim yola görə minnətdaram. Qarşıda məni nələrin gözlədiyini görmək üçün səbirsizlənirəm".

    Qeyd edək ki, Marko Yankoviçə bir sıra transfer təklifləri gəldiyi iddia olunur.

    marko yankoviç Qarabağ klubu

