    Ceyhun Bayramov UNESCO-nun yeni Baş katibi ilə əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə edib

    Xarici siyasət
    • 23 dekabr, 2025
    • 17:35
    Ceyhun Bayramov UNESCO-nun yeni Baş katibi ilə əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə edib

    Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov ilə BMT-nin Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatının (UNESCO) yeni seçilmiş Baş katibi Xaled El-Enani arasında telefon danışığı aparılıb.

    Bu barədə "Report"a Xarici İşlər Nazirliyindən (XİN) bildirilib.

    Qeyd edilib ki, nazir qarşı tərəfi UNESCO-nun Baş katibi vəzifəsinə seçilməsi münasibətilə təbrik edib, ona fəaliyyətində uğurlar arzulayıb.

    Tərəflər Azərbaycanla UNESCO arasında mövcud əməkdaşlığı yüksək qiymətləndirərək gələcəkdə bu münasibətlərin daha da inkişaf etdirilməsi üçün hazır olduqlarını bildiriblər. Azərbaycanın çoxtərəfli diplomatiya və mədəniyyətlərarası dialoq sahəsindəki rolu vurğulanıb. Bu çərçivədə Azərbaycanın təşəbbüsləri və UNESCO üzrə planlar müzakirə olunub.

    UNESCO Baş katibinin təşkilata etimadın artırılması və fəaliyyətinin siyasiləşdirilməməsi istiqamətində səylərinin əhəmiyyəti vurğulanıb.

    Nazir həmçinin 2026-cı ildə Bakıda keçiriləcək Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü Sessiyası (WUF13), Bakı prosesi, Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu barədə məlumat verib və Baş katibi bu tədbirlərdə iştiraka dəvət edib.

    C.Bayramov daha sonra tarixi Vaşinqton görüşü və postmünaqişə dövründə görülən işlər barədə qarşı tərəfə ətraflı məlumat verib.

    Telefon danışığı zamanı, həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran regional məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

    Ceyhun Bayramov UNESCO WUF13 Xaled El-Enani
