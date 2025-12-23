Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с новым гендиректором UNESCO

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов 23 декабря провел телефонный разговор с новоизбранным Генеральным директором Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (UNESCO) Халедом Ахмедом Эль-Энани.

Как сообщили Report в МИД Азербайджана, министр поздравил собеседника с избранием на эту должность и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

Стороны высоко оценили нынешний уровень сотрудничества между Азербайджаном и UNESCO, выразив готовность к дальнейшему развитию отношений. В ходе беседы подчеркивалась роль Азербайджана в многосторонней дипломатии и межкультурном диалоге. В этом контексте обсуждались инициативы нашей страны и планы по UNESCO.

Также отмечалась важность усилий Гендиректора UNESCO по повышению доверия к организации и деполитизации ее деятельности.

Байрамов проинформировал Эль-Энани о 13-й сессии Всемирного форума городского развития (WUF13), которая состоится в Баку в 2026 году, о Бакинском процессе, Всемирном форуме межкультурного диалога и пригласил гендиректора принять участие в этих мероприятиях.

Глава МИД также детально проинформировал собеседника об исторической встрече в Вашингтоне и о работе, проделанной в постконфликтный период.

Стороны также обменялись мнениями по региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.