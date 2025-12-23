İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu

    Azərbaycan patenti almaq istəyən xarici iddiaçılar birbaşa müraciət edə biləcəklər

    Elm və təhsil
    • 23 dekabr, 2025
    • 17:33
    Azərbaycan patenti almaq istəyən xarici iddiaçılar birbaşa müraciət edə biləcəklər

    İxtiraların patentləşdirilməsi üçün xarici iddiaçılar özləri bir sıra prosedurları birbaşa Azərbaycanın milli patent ofisinə müraciət etməklə həyata keçirə biləcəklər.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı "Patent haqqında" qanuna dəyişiklik edilməsi təklif olunub.

    Qeyd edək ki, hazırki qanunvericiliyə görə Azərbaycan patenti almaq istəyən xarici hüquqi və fiziki şəxslər iddia sənədlərinin verilməsi və patentin alınmasınadək olan mərhələdə bütün hüquqi hərəkətləri, yazışmaları və digər prosedurları yalnız patent müvəkkilləri vasitəsilə həyata keçirməlidirlər.

    Dəyişiklik də onunla əsaslandırılıb ki, bu da əlavə vaxt və vəsait itkisinə, xüsusilə patent alınması ilə bağlı daxilolmaların həcminin azalmasına səbəb olur, həmçinin xarici vətəndaşlara münasibətdə ixtira və patent fəallığı azalır.

    xarici iddiaçılar Patent Milli Məclis

    Son xəbərlər

    18:13

    İrandan İraqa qaz tədarükü dayandırılıb

    Digər ölkələr
    18:09

    ADDA və Koreya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Agentliyi arasında əməkdaşlıq imkanları müzakirə olunub

    Elm və təhsil
    18:01

    "Qarabağ"ın legioneri: "Qarşıda məni nələrin gözlədiyini görmək üçün səbirsizlənirəm"

    Futbol
    17:40

    Azərbaycanda asbestin istifadəsi qadağan ediləcək

    Milli Məclis
    17:39

    UNESCO-nun yeni Baş katibi WUF13 və Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumuna dəvət olunub

    Xarici siyasət
    17:37

    Dövlət rəmzləri və təltifləri özündə saxlayan obyektlərə sənaye nümunəsi kimi hüquqi mühafizə verilməyəcək

    Milli Məclis
    17:36

    İtaliya Superkuboku ənənəvi formatda keçiriləcək

    Futbol
    17:35

    Ceyhun Bayramov UNESCO-nun yeni Baş katibi ilə əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə edib

    Xarici siyasət
    17:35
    Foto

    Ağdam şəhərində "Hilton Garden Inn Agdam" hoteli istifadəyə verilib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti