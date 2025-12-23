İtaliya Superkuboku ənənəvi formatda keçiriləcək
Futbol
- 23 dekabr, 2025
- 17:36
Futbol üzrə İtaliya Superkuboku tezliklə ənənəvi formatına qayıdacaq.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə A Seriyasının prezidenti Ezio Simonelli "Italia 1" telekanalına müsahibəsində məlumat verib.
Onun sözlərinə görə, növbəti mövsümdən etibarən yenidən A Seriyasının çempionu ilə İtaliya Kubokunun qalibi arasında tək matçda kubokun sahibi müəyyənləşəcək.
Qeyd edək ki, Superkubok 2023-cü ildən dörd komandalı formatda keçirilir. "Napoli" ötən gün "Bolonya"nı məğlub edərək titula sahib çıxıb.
Son xəbərlər
18:13
İrandan İraqa qaz tədarükü dayandırılıbDigər ölkələr
18:09
ADDA və Koreya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Agentliyi arasında əməkdaşlıq imkanları müzakirə olunubElm və təhsil
18:01
"Qarabağ"ın legioneri: "Qarşıda məni nələrin gözlədiyini görmək üçün səbirsizlənirəm"Futbol
17:40
Azərbaycanda asbestin istifadəsi qadağan ediləcəkMilli Məclis
17:39
UNESCO-nun yeni Baş katibi WUF13 və Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumuna dəvət olunubXarici siyasət
17:37
Dövlət rəmzləri və təltifləri özündə saxlayan obyektlərə sənaye nümunəsi kimi hüquqi mühafizə verilməyəcəkMilli Məclis
17:36
İtaliya Superkuboku ənənəvi formatda keçiriləcəkFutbol
17:35
Ceyhun Bayramov UNESCO-nun yeni Baş katibi ilə əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə edibXarici siyasət
17:35
Foto