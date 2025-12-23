İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu
    • 23 dekabr, 2025
    • 17:36
    İtaliya Superkuboku ənənəvi formatda keçiriləcək

    Futbol üzrə İtaliya Superkuboku tezliklə ənənəvi formatına qayıdacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə A Seriyasının prezidenti Ezio Simonelli "Italia 1" telekanalına müsahibəsində məlumat verib.

    Onun sözlərinə görə, növbəti mövsümdən etibarən yenidən A Seriyasının çempionu ilə İtaliya Kubokunun qalibi arasında tək matçda kubokun sahibi müəyyənləşəcək.

    Qeyd edək ki, Superkubok 2023-cü ildən dörd komandalı formatda keçirilir. "Napoli" ötən gün "Bolonya"nı məğlub edərək titula sahib çıxıb.

    İtaliya Superkuboku Ənənəvi format

