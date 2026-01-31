Yaxın vaxtlarda Mayamidə ABŞ-Rusiya danışıqları başlayacaq
Digər ölkələr
- 31 yanvar, 2026
- 17:45
Rusiya Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Kirill Dmitriyev ABŞ nümayəndə heyəti ilə danışıqların növbəti raundunu keçirmək üçün Mayamiyə gedib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "İnterfaks" məlumat yayıb.
Agentlik qeyd edib ki, danışıqlar yaxın vaxtlarda başlamalıdır.
