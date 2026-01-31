Американо-российские переговоры начнутся в ближайшее время в Майами

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев прибыл в Майами для проведения очередного раунда переговоров с американской делегацией.

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс.

При этом, агентство отмечает, что переговоры должны начаться в ближайшее время.