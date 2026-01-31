Американо-российские переговоры начнутся в ближайшее время в Майами
Другие страны
- 31 января, 2026
- 17:38
Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев прибыл в Майами для проведения очередного раунда переговоров с американской делегацией.
Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс.
При этом, агентство отмечает, что переговоры должны начаться в ближайшее время.
