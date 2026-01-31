Американо-российские переговоры начнутся в ближайшее время в Майами

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Другие страны
    • 31 января, 2026
    • 17:38
    Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев прибыл в Майами для проведения очередного раунда переговоров с американской делегацией.

    Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс.

    При этом, агентство отмечает, что переговоры должны начаться в ближайшее время.

    Россия США Украина российско-украинская война Кирилл Дмитриев
    Yaxın vaxtlarda Mayamidə ABŞ-Rusiya danışıqları başlayacaq
    Лента новостей