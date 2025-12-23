Patentin qüvvədə saxlanılması üçün haqqın ödənilməsi ilə bağlı tələb edilən müddət azaldılır
Milli Məclis
- 23 dekabr, 2025
- 17:32
İxtira, faydalı model və sənaye nümunəsi patentinin qüvvədə saxlanılması üçün haqqın ödənilməsi ilə bağlı tələb edilən müddət azaldılır.
"Report" xəbər verir ki, bu, "Patent haqqında" qanuna təklif olunan dəyişikliklərdə öz əksini tapıb.
Dəyişikliyə əsasən, ixtira, faydalı model və sənaye nümunəsi patentinin qüvvədə saxlanılması üçün müəyyən edilmiş illik haqqı vaxtında ödəməyən patent sahibi tərəfindən ötürülmüş tarixdən 18 ay müddətindən gec olmayaraq müvafiq haqq ödənildikdə patentin qüvvəsi bərpa edilir.
Qeyd edək ki, bu müddət qüvvədə olan qanunda 5 il nəzərdə tutulmuşdu.
Son xəbərlər
18:13
İrandan İraqa qaz tədarükü dayandırılıbDigər ölkələr
18:09
ADDA və Koreya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Agentliyi arasında əməkdaşlıq imkanları müzakirə olunubElm və təhsil
18:01
"Qarabağ"ın legioneri: "Qarşıda məni nələrin gözlədiyini görmək üçün səbirsizlənirəm"Futbol
17:40
Azərbaycanda asbestin istifadəsi qadağan ediləcəkMilli Məclis
17:39
UNESCO-nun yeni Baş katibi WUF13 və Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumuna dəvət olunubXarici siyasət
17:37
Dövlət rəmzləri və təltifləri özündə saxlayan obyektlərə sənaye nümunəsi kimi hüquqi mühafizə verilməyəcəkMilli Məclis
17:36
İtaliya Superkuboku ənənəvi formatda keçiriləcəkFutbol
17:35
Ceyhun Bayramov UNESCO-nun yeni Baş katibi ilə əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə edibXarici siyasət
17:35
Foto