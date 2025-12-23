Ilham Aliyev WUF13 Budget package amnesty act Azerbaijan-Armenia peace process
    Ilham Aliyev WUF13 Budget package amnesty act Azerbaijan-Armenia peace process

    CBA currency exchange rates (23.12.2025)

    Finance
    • 23 December, 2025
    • 09:27
    CBA currency exchange rates (23.12.2025)

    According to the official exchange rates of the Central Bank of Azerbaijan for today, the US dollar remained unchanged at 1.7000 manats, the euro increased by 0.47% to 2.0018 manats, and 100 Russian rubles rose by 2.46% to 2.1637 manats.

    Currency

    Exchange rates

    1 USD (US dollar)

    1.7000

    1 EUR (Euro)

    2.0018

    100 RUB (Russian ruble)

    2.1637

    1 AUD (Australian dollar)

    1.1336

    1 BYN (Belarusian ruble)

    0.5870

    1 BGN (Bulgarian lev)

    1.0233

    1 AED (UAE dirham)

    0.4629

    100 KRW (South Korean won)

    0.1146

    1 CZK (Czech koruna)

    0.0823

    1 CNY (Chinese yuan)

    0.2419

    1 DKK (Danish krone)

    0.2680

    1 GEL (Georgian lari)

    0.6308

    1 HKD (Hong Kong dollar)

    0.2185

    1 INR (Indian rupee)

    0.0189

    1 GBP (British pound)

    2.2930

    10,000 IRR (Iranian rial)

    -

    1 SEK (Swedish krona)

    0.1844

    1 CHF (Swiss franc)

    2.1531

    1 ILS (Israeli shekel)

    0.5306

    1 CAD (Canadian dollar)

    1.2375

    1 KWD (Kuwaiti dinar)

    5.5324

    1 KZT (Kazakhstani tenge)

    0.3305

    1 QAR (Qatari riyal)

    0.4664

    1 KGS (Kyrgyzstani som)

    0.0195

    100 HUF (Hungarian forint)

    0.5152

    1 MDL (Moldovan leu)

    0.1007

    1 NOK (Norwegian krone)

    0.1683

    100 ‎UZS (Uzbekistani som)

    0.0141

    100 PKR (Pakistani rupee)

    0.6066

    1 PLN (Polish złoty)

    0.4748

    1 RON (Romanian leu)

    0.3935

    1 RSD (Serbian dinar)

    0.0170

    1 SGD (Singapore dollar)

    1.3213

    1 SAR (Saudi Arabian riyal)

    0.4533

    1 SDR (IMF)

    2.3242

    1 TRY (Turkish lira)

    0.0397

    1TMT (New Turkmenistan Manat)

    0.4857

    1 UAH (Ukrainian hryvnia)

    0.0404

    100 JPY (Japanese yen)

    1.0898

    1 NZD (New Zealand dollar)

    0.9884

    Gold (1 ounce)

    7,620.3180

    Silver (1 ounce)

    118.3302

    Platinum (1 ounce)

    3,707.2580

    Palladium (1 ounce)

    3,090.1835
    Azerbaijan Central Bank currency exchange rates CBA
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (23.12.2025)
    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (23.12.2025)

    Latest News

    10:33

    At least 5 people dead after Mexican Navy plane goes down in Texas

    Other countries
    10:27

    Car hits people waiting to watch a parade in a Dutch town, injuring 9

    Other countries
    10:20

    Azeri Light crude rises 2.27% to $65.71 a barrel

    Energy
    10:06

    Trump calls The New York Times a threat to national security

    Other countries
    10:01

    Two international flights make emergency landings at Heydar Aliyev International Airport

    Other
    09:57
    Photo

    2nd Azerbaijan–Türkiye Investment Forum opens in Baku

    Business
    09:55

    EAPCA: European Parliament's resolution on Azerbaijan far from being objective

    Foreign policy
    09:40

    Silver futures top $70 an ounce, setting new record on Comex

    Finance
    09:27

    CBA currency exchange rates (23.12.2025)

    Finance
    All News Feed