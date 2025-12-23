İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu

    UNESCO-nun yeni Baş katibi WUF13 və Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumuna dəvət olunub

    Xarici siyasət
    • 23 dekabr, 2025
    • 17:39
    UNESCO-nun yeni Baş katibi WUF13 və Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumuna dəvət olunub

    BMT-nin Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatının (UNESCO) yeni Baş katibi Xaled El-Enani gələn il Bakıda keçiriləcək beynəlxalq tədbirlərə dəvət olunub.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov qurumun Baş katibi ilə telefon danışığı zamanı məlumat verib.

    Nazir 2026-cı ildə Bakıda keçiriləcək BMT-nin Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü Sessiyası (WUF13), Bakı prosesi, Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu barədə məlumat verib və Baş katibi bu tədbirlərdə iştiraka dəvət edib.

    UNESCO Xaled El-Enani Ceyhun Bayramov WUF13 Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu
    Новый гендиректор UNESCO приглашен на WUF13 и Форум по межкультурному диалогу
    UNESCO's new director-general gets invited to WUF13, World Forum on Intercultural Dialogue

    Son xəbərlər

    18:20
    Foto

    AFFA rəsmiləri bölgə klublarının akademiyalarını ziyarət ediblər

    Futbol
    18:13

    İrandan İraqa qaz tədarükü dayandırılıb

    Digər ölkələr
    18:09

    ADDA və Koreya Beynəlxalq Əməkdaşlıq Agentliyi arasında əməkdaşlıq imkanları müzakirə olunub

    Elm və təhsil
    18:01

    "Qarabağ"ın legioneri: "Qarşıda məni nələrin gözlədiyini görmək üçün səbirsizlənirəm"

    Futbol
    17:40

    Azərbaycanda asbestin istifadəsi qadağan ediləcək

    Milli Məclis
    17:39

    UNESCO-nun yeni Baş katibi WUF13 və Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumuna dəvət olunub

    Xarici siyasət
    17:37

    Dövlət rəmzləri və təltifləri özündə saxlayan obyektlərə sənaye nümunəsi kimi hüquqi mühafizə verilməyəcək

    Milli Məclis
    17:36

    İtaliya Superkuboku ənənəvi formatda keçiriləcək

    Futbol
    17:35

    Ceyhun Bayramov UNESCO-nun yeni Baş katibi ilə əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti