İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu

    Türkiyəli nazir: Azərbaycanla birgə brendlərin inkişaf etdirilməsi əməkdaşlığımızda mühüm rol oynayır

    Biznes
    • 23 dekabr, 2025
    • 18:43
    Türkiyəli nazir: Azərbaycanla birgə brendlərin inkişaf etdirilməsi əməkdaşlığımızda mühüm rol oynayır

    Azərbaycanla ölkəmiz arasında birgə brendlərin inkişaf etdirilməsi və üçüncü ölkələrə ixracı əməkdaşlığımızda mühüm rol oynayan amildir.

    Bunu Türkiyənin ticarət naziri Ömer Bolat "Report"un Türkiyə bürosuna verdiyi müsahibədə bildirib.

    Nazir deyib ki, bu çərçivədə əməkdaşlıq birgə brendlərin inkişaf etdirilməsi və üçüncü ölkələrə yönəlik ixrac strategiyası ikitərəfli iqtisadi münasibətləri klassik ticarət modelindən çıxararaq qlobal rəqabətə davamlı istehsal və texnologiya əsaslı əməkdaşlıq mərhələsinə daşımağı hədəfləyir. Bu cür yanaşma isə Türkiyənin qabaqcıl sənaye və istehsal təcrübəsini Azərbaycanın enerji resursları və strateji coğrafi mövqeyi ilə birləşdirmək üçün ciddi potensial yaradır.

    "Beləliklə, hər iki ölkə kapitalını, texnologiyasını və təcrübəsini vahid dəyər zəncirində birləşdirə bilər. Məsələn, Qarabağ Zəfəri ilə nəticələnən hərbi əməkdaşlıq, xüsusilə müdafiə sənayesi sahəsində birgə istehsal olunan məhsulların üçüncü ölkələrdə "etibarlı və yüksək texnologiyalı" brendlər kimi tanınmasına şərait yaradıb. Bu, həm Türkiyənin, həm də Azərbaycanın qlobal dəyər zəncirində mövqeyini gücləndirən mühüm amildir", - Ömer Bolat qeyd edib.

    Müsahibənin tam mətni ilə buradan tanış olmaq olar.

    ticarət brendlər əməkdaşlıq Azərbaycan Ömər Bolat

    Son xəbərlər

    18:57

    Tokayev və Tramp Rusiya-Ukrayna münaqişəsini müzakirə edib

    Digər ölkələr
    18:47
    Foto

    Muzey Mərkəzində təsviri sənət üzrə "Milli motivlər" adlı ustad dərsi keçirilib

    Mədəniyyət
    18:43

    Türkiyəli nazir: Azərbaycanla birgə brendlərin inkişaf etdirilməsi əməkdaşlığımızda mühüm rol oynayır

    Biznes
    18:42

    Məsud Pezeşkian Prezident İlham Əliyevə zəng edib

    Xarici siyasət
    18:42
    Foto

    "Qarabağ florası" kitabının təqdimatı olub

    Qarabağ
    18:33
    Foto

    Din Xadimlərinin II Forumunun iştirakçıları İlahiyyat İnstitutunda olublar

    Din
    18:23
    Foto

    ETSN-də Türkiyənin nümayəndə heyəti ilə görüş keçirilib

    Ekologiya
    18:20
    Foto

    AFFA rəsmiləri bölgə klublarının akademiyalarını ziyarət ediblər

    Futbol
    18:13

    İrandan İraqa qaz tədarükü dayandırılıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti