Омер Болат: Важный аспект сотрудничества с Азербайджаном - развитие совместных брендов

Важным аспектом нашего сотрудничества с Азербайджаном является развитие совместных брендов и их экспорт в третьи страны.

Об этом в интервью турецкому бюро Report заявил министр торговли Турции Омер Болат.

Министр подчеркнул, что взаимодействие в этой сфере, развитие совместных брендов и стратегия экспорта в третьи страны направлены на трансформацию двусторонних экономических отношений от традиционной торговли к этапу партнерства, основанного на производстве и технологиях, способных выдержать глобальную конкуренцию.

По его мнению, такой подход открывает значительные возможности для объединения передового промышленного и производственного потенциала Турции с энергетическими ресурсами и выгодным стратегическим географическим положением Азербайджана.

"Таким образом, обе страны могут объединить капитал, технологии и опыт в единую цепочку создания стоимости. Например, увенчавшееся Победой в Карабахе военное сотрудничество создало условия для признания совместно производимой продукции, особенно в сфере оборонной промышленности, в третьих странах как "надежных и высокотехнологичных" брендов. Это важный фактор, укрепляющий позиции как Турции, так и Азербайджана в глобальной цепочке создания стоимости", - отметил Болат.

