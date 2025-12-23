Омер Болат: Важный аспект сотрудничества с Азербайджаном - развитие совместных брендов

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Важным аспектом нашего сотрудничества с Азербайджаном является развитие совместных брендов и их экспорт в третьи страны.

    Об этом в интервью турецкому бюро Report заявил министр торговли Турции Омер Болат.

    Министр подчеркнул, что взаимодействие в этой сфере, развитие совместных брендов и стратегия экспорта в третьи страны направлены на трансформацию двусторонних экономических отношений от традиционной торговли к этапу партнерства, основанного на производстве и технологиях, способных выдержать глобальную конкуренцию.

    По его мнению, такой подход открывает значительные возможности для объединения передового промышленного и производственного потенциала Турции с энергетическими ресурсами и выгодным стратегическим географическим положением Азербайджана.

    "Таким образом, обе страны могут объединить капитал, технологии и опыт в единую цепочку создания стоимости. Например, увенчавшееся Победой в Карабахе военное сотрудничество создало условия для признания совместно производимой продукции, особенно в сфере оборонной промышленности, в третьих странах как "надежных и высокотехнологичных" брендов. Это важный фактор, укрепляющий позиции как Турции, так и Азербайджана в глобальной цепочке создания стоимости", - отметил Болат.

    С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

    Лента новостей