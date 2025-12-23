Azərbaycan Basketbol Liqasında təxirə salınmış bir oyun keçirilib
- 23 dekabr, 2025
- 19:01
Azərbaycan Basketbol Liqasında IX turdan təxirə salınmış oyun keçirilib.
"Report"un məlumatına görə, Bakı İdman Sarayında baş tutan qarşılaşmada son çempion "Sabah" "Gəncə" ilə qarşılaşıb.
Görüş Bakı kollektivinin 88:82 hesablı qələbəsi ilə bitib.
