    "Çelsi"nin futbolçusu karyerasını Fransada davam etdirəcək

    Futbol
    • 02 fevral, 2026
    • 16:47
    Çelsinin futbolçusu karyerasını Fransada davam etdirəcək

    İngiltərənin "Çelsi" klubunun futbolçusu David Datro Fofana karyerasını Fransada davam etdirəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə məşhur insayder Fabritsio Romano məlumat yayıb.

    Onun sözlərinə görə, 23 yaşlı vinger "Strasburq"a icarəyə veriləcək.

    Artıq tərəflər arasında razılıq əldə olunub.

    Qeyd edək ki, David Datro Fofananın "Çelsi" ilə 2029-cu ilin yayınadək müqaviləsi var.

    David Datro Fofana Çelsi klubu Strasburq klubu transfer
