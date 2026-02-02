İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” Gənclər Günü

    Bakıda və rayonlarda külək güclənəcək - XƏBƏRDARLIQ

    Ekologiya
    • 02 fevral, 2026
    • 16:43
    Bakıda və rayonlarda külək güclənəcək - XƏBƏRDARLIQ

    Bakıda və Abşeron yarımadasında, eyni zamanda, ölkənin əksər bölgələrdə fevralın 3-4-də gözlənilən küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı və narıncı xəbərdarlıq verilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb.

    Belə ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında, Xızı, Quba, Qusar, Şabran, Xaçmaz, Siyəzən, Mingəçevir, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkir, Samux, Gəncə, Naftalan, Goranboy, Kəlbəcər, Qobustan, Daşkəsəndə narıncı xəbərdarlığa uyğun olaraq şimal-qərb küləyi əsəcək, küləyin sürəti 20,8-28,4 m/san-dək güclənəcək.

    Ölkənin digər bölgələrində isə sarı xəbərdarlığa uyğun olaraq şimal-qərb küləyi əsəcək, küləyin sürəti 13,9–20,7 m/san təşkil edəcək.

    küləkli hava Sarı xəbərdarlıq narıncı xəbərdarlıq Hava xəbərdarlığı
    В Баку и регионах Азербайджана ожидается сильный ветер

    Son xəbərlər

    17:19

    Gürcüstanda xarici maliyyələşmə və siyasi fəaliyyətlə bağlı qaydalar sərtləşdirilir

    Region
    17:19

    Azərbaycanda mobil cihazların bazar payı son 7 ayda təxminən 54 % azalıb

    İKT
    17:14

    Gəncədə fəhlələr qaynaq işi görərkən partlayış olub, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    17:14

    Azərbaycan Efiopiya və Gürcüstandan qızılgül almağa başlayıb

    Biznes
    17:12

    Şahin Bağırov Tərtərdə vətəndaşları qəbul edəcək

    Biznes
    17:10

    Rusiya ordusu Xarkovda bazara zərbə endirib, yaralılar var

    Digər ölkələr
    17:08

    Kriptovalyuta bazarı təzyiqdə: likvidlik azalır, investorlar təhlükəsiz aktiv axtarır - ARAŞDIRMA

    Maliyyə
    17:07

    İndoneziyada torpaq sürüşməsi nəticəsində ölənlərin sayı 80-ə çatıb

    Digər ölkələr
    17:00
    Video

    Deputat: Məktəblərdə ümumi formalardan kənara çıxmaq olmaz

    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti