В Баку и регионах Азербайджана ожидается сильный ветер
Экология
- 02 февраля, 2026
- 17:00
В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в большинстве регионов объявлено желтое и оранжевое предупреждение в связи с ожидаемыми 3-4 февраля ветреными погодными условиями.
Как сообщает Report, информацию распространила Национальная служба гидрометеорологии.
В Баку и на Абшеронском полуострове, в Хызы, Губе, Гусаре, Шабране, Хачмазе, Сиязане, Мингячевире, Газахе, Агстафе, Товузе, Шамкире, Самухе, Гяндже, Нафталане, Геранбое, Кяльбаджаре, Гобустане, Дашкесане скорость северо-западного ветра усилится до 20,8-28,4 м/с, что соответствует оранжевому уровню погодной опасности.
В других регионах страны, согласно желтому предупреждению, будет преобладать северо-западный ветер с порывами до 13,9-20,7 м/с.
