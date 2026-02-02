В Баку и регионах Азербайджана ожидается сильный ветер

В Баку и на Абшеронском полуострове, а также в большинстве регионов объявлено желтое и оранжевое предупреждение в связи с ожидаемыми 3-4 февраля ветреными погодными условиями.

Как сообщает Report, информацию распространила Национальная служба гидрометеорологии.

В Баку и на Абшеронском полуострове, в Хызы, Губе, Гусаре, Шабране, Хачмазе, Сиязане, Мингячевире, Газахе, Агстафе, Товузе, Шамкире, Самухе, Гяндже, Нафталане, Геранбое, Кяльбаджаре, Гобустане, Дашкесане скорость северо-западного ветра усилится до 20,8-28,4 м/с, что соответствует оранжевому уровню погодной опасности.

В других регионах страны, согласно желтому предупреждению, будет преобладать северо-западный ветер с порывами до 13,9-20,7 м/с.