Новый гендиректор UNESCO приглашен на WUF13 и Форум по межкультурному диалогу

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов пригласил новоизбранного Генерального директора ООН по вопросам образования, науки и культуры (UNESCO) Халеда Ахмеда Эль-Энани на серию международных мероприятий в Баку.

Как сообщает "Report", соответствующее приглашение прозвучало в ходе телефонного разговора между главой внешнеполитического ведомства Азербайджана и руководителем организации.

В ходе беседы Байрамов проинформировал Эль-Энани о 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), Бакинском процессе, Всемирном форуме по межкультурному диалогу, которые пройдут в Баку в 2026 году, и пригласил Генерального секретаря принять участие в этих мероприятиях.