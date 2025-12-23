Новый гендиректор UNESCO приглашен на WUF13 и Форум по межкультурному диалогу
- 23 декабря, 2025
- 17:57
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов пригласил новоизбранного Генерального директора ООН по вопросам образования, науки и культуры (UNESCO) Халеда Ахмеда Эль-Энани на серию международных мероприятий в Баку.
Как сообщает "Report", соответствующее приглашение прозвучало в ходе телефонного разговора между главой внешнеполитического ведомства Азербайджана и руководителем организации.
В ходе беседы Байрамов проинформировал Эль-Энани о 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), Бакинском процессе, Всемирном форуме по межкультурному диалогу, которые пройдут в Баку в 2026 году, и пригласил Генерального секретаря принять участие в этих мероприятиях.
