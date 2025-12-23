Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Новый гендиректор UNESCO приглашен на WUF13 и Форум по межкультурному диалогу

    Внешняя политика
    • 23 декабря, 2025
    • 17:57
    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов пригласил новоизбранного Генерального директора ООН по вопросам образования, науки и культуры (UNESCO) Халеда Ахмеда Эль-Энани на серию международных мероприятий в Баку.

    Как сообщает "Report", соответствующее приглашение прозвучало в ходе телефонного разговора между главой внешнеполитического ведомства Азербайджана и руководителем организации.

    В ходе беседы Байрамов проинформировал Эль-Энани о 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), Бакинском процессе, Всемирном форуме по межкультурному диалогу, которые пройдут в Баку в 2026 году, и пригласил Генерального секретаря принять участие в этих мероприятиях.

