Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум

    Лейла Алиева встретилась с Захрой Пезешкиан

    Внешняя политика
    • 23 декабря, 2025
    • 20:47
    Лейла Алиева встретилась с Захрой Пезешкиан

    Участники конференции "Защита детей в цифровой среде: современные инструменты и международное сотрудничество" 23 декабря побывали в Центре Гейдара Алиева.

    Как сообщает Report, вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель общественного объединения IDEA Лейла Алиева вместе с гостями посетила выставку "Мои моря, мои океаны", призывающую к сохранению водных ресурсов.

    Отметим, что в экспозиции, организованной по инициативе Фонда Гейдара Алиева и Общественного объединения IDEA (Международный диалог во имя охраны окружающей среды), представлены работы современных художников, отражающие целый ряд глобальных проблем - от загрязнения и чрезмерного вылова рыбы до утраты биологического разнообразия. В работах вода изображена как источник жизни, обновления и воображения.

    Художники и скульпторы, мультимедийные и междисциплинарные деятели искусства, обращаясь к темам воды, изменения климата, устойчивого развития и морского биоразнообразия, посредством своих картин призывают к защите морей, океанов и общего будущего.

    Затем состоялась двусторонняя встреча вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой с руководителем иранской делегации, дочерью Президента Исламской Республики Иран Захрой Пезешкиан.

    В рамках мероприятия гости вручили Лейле Алиевой подарок. Лейла Алиева также преподнесла гостям подарки.

    Лейла Алиева IDEA Центр Гейдара Алиева Захра Пезешкиан
    Фото
    Leyla Əliyeva Zəhra Pezeşkianla görüşüb

    Последние новости

    21:19

    Сирийские войска и СДС достигли перемирия в Алеппо

    Другие страны
    21:04

    Турция создает командование своих ВВС в Сомали

    Другие страны
    21:04

    Члены Международного центра Низами Гянджеви поздравили президента Ильхама Алиева

    Внутренняя политика
    20:47

    ЦИК Украины возобновил работу госреестра избирателей

    Другие страны
    20:47
    Фото

    Лейла Алиева встретилась с Захрой Пезешкиан

    Внешняя политика
    20:41

    Президенты Турции и Ливана обсудили региональные вопросы

    В регионе
    20:34

    Министерство молодежи и спорта Азербайджана подводит спортивные итоги 2025 года - ОБНОВЛЕНО

    Индивидуальные
    20:23
    Фото

    Министерство молодежи и спорта наградило информагентство Report и его сотрудницу

    Индивидуальные
    20:16

    Омер Болат: Наша цель - полная либерализация торговых отношений с Азербайджаном

    Бизнес
    Лента новостей