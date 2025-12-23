Сирийские войска и СДС достигли перемирия в Алеппо
Другие страны
- 23 декабря, 2025
- 21:19
Представители сирийских правительственных сил и организации "Сирийские демократические силы" (СДС) достигли соглашения о перемирии в городе Алеппо после столкновений.
Как передает Report, об этом сообщает The National.
В Минобороны Сирии заявили, что было принято решение о взаимном прекращении огня.
Ранее МВД Сирии заявило, что боевики атаковали сирийских военных на КПП в районах Шейх-Максуд и Ашрафия в Алеппо.
В октябре этого года в тех же районах уже происходили перестрелки между СДС и правительственными силами. После этого Дамаск объявил о всеобъемлющем перемирии с мятежниками.
Последние новости
22:34
В Румынии после обрушения крыши в гостиничном бассейне госпитализировали шесть человекДругие страны
22:26
СМИ: Массовые атаки дронов помогут побеждать в войнахДругие страны
22:08
Президент Ирана представил парламенту проект бюджетаВ регионе
21:51
Стоимость серебра обновила исторический максимумФинансы
21:39
Иранский генерал: В июне задержано 2 тысячи шпионовВ регионе
21:27
Фото
Джевдет Йылмаз посетил Международный секретариат ТюркПА в БакуВ регионе
21:19
Сирийские войска и СДС достигли перемирия в АлеппоДругие страны
21:04
Турция создает командование своих ВВС в СомалиДругие страны
21:04