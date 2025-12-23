Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Сирийские войска и СДС достигли перемирия в Алеппо

    • 23 декабря, 2025
    • 21:19
    Сирийские войска и СДС достигли перемирия в Алеппо

    Представители сирийских правительственных сил и организации "Сирийские демократические силы" (СДС) достигли соглашения о перемирии в городе Алеппо после столкновений.

    Как передает Report, об этом сообщает The National.

    В Минобороны Сирии заявили, что было принято решение о взаимном прекращении огня.

    Ранее МВД Сирии заявило, что боевики атаковали сирийских военных на КПП в районах Шейх-Максуд и Ашрафия в Алеппо.

    В октябре этого года в тех же районах уже происходили перестрелки между СДС и правительственными силами. После этого Дамаск объявил о всеобъемлющем перемирии с мятежниками.

