Сирийские войска и СДС достигли перемирия в Алеппо

Представители сирийских правительственных сил и организации "Сирийские демократические силы" (СДС) достигли соглашения о перемирии в городе Алеппо после столкновений.

Как передает Report, об этом сообщает The National.

В Минобороны Сирии заявили, что было принято решение о взаимном прекращении огня.

Ранее МВД Сирии заявило, что боевики атаковали сирийских военных на КПП в районах Шейх-Максуд и Ашрафия в Алеппо.

В октябре этого года в тех же районах уже происходили перестрелки между СДС и правительственными силами. После этого Дамаск объявил о всеобъемлющем перемирии с мятежниками.