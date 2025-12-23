Suriya qoşunları Hələbdə üsyançılarla atəşkəsə nail olublar
Digər ölkələr
- 23 dekabr, 2025
- 21:33
Suriya ordusu və "Suriya Demokratik Qüvvələri"nin (SDQ) nümayəndələri Hələbdə atəşkəs barədə razılığa gəliblər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "The National" məlumat yayıb.
Suriya Müdafiə Nazirliyi bəyan edib ki, qarşılıqlı atəşkəs qərarı qəbul olunub.
Daha əvvəl Suriya Daxili İşlər Nazirliyi bildirib ki, silahlılar Hələbin Şeyx Maqsud və Əşrəfiyə rayonlarındakı nəzarət məntəqələrində Suriya hərbçilərinə hücum ediblər.
2025-ci ilin oktyabrında SDQ ilə hökumət qüvvələri arasında atışmalar baş verib. Bundan sonra Dəməşq üsyançılarla hərtərəfli atəşkəs elan edib.
Son xəbərlər
21:40
Video
Qərbi Azərbaycan Xronikası: Ermənilərin yerində su anbarı tikdiyi türk kəndiRegion
21:33
Suriya qoşunları Hələbdə üsyançılarla atəşkəsə nail olublarDigər ölkələr
21:13
İranın briqada generalı: 12 günlük müharibə zamanı ölkədə 2 min casus saxlanılıbRegion
20:58
Foto
Cevdet Yılmaz Bakıda TÜRKPA Beynəlxalq Katibliyini ziyarət edibRegion
20:58
Türkiyə Somalidə Hərbi Hava Qüvvələri Komandanlığı yaradırDigər ölkələr
20:51
Ukrayna MSK dövlət seçici reyestrinin fəaliyyətini bərpa edibDigər ölkələr
20:41
Foto
Leyla Əliyeva Zəhra Pezeşkianla görüşübXarici siyasət
20:29
Gürcüstan və Türkiyənin daxili işlər nazirləri gələcək əməkdaşlığın perspektivlərini müzakirə ediblər - YENİLƏNİBRegion
20:15