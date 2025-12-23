İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu
    Suriya qoşunları Hələbdə üsyançılarla atəşkəsə nail olublar

    Digər ölkələr
    23 dekabr, 2025
    • 21:33
    Suriya qoşunları Hələbdə üsyançılarla atəşkəsə nail olublar

    Suriya ordusu və "Suriya Demokratik Qüvvələri"nin (SDQ) nümayəndələri Hələbdə atəşkəs barədə razılığa gəliblər.

    Suriya Müdafiə Nazirliyi bəyan edib ki, qarşılıqlı atəşkəs qərarı qəbul olunub.

    Daha əvvəl Suriya Daxili İşlər Nazirliyi bildirib ki, silahlılar Hələbin Şeyx Maqsud və Əşrəfiyə rayonlarındakı nəzarət məntəqələrində Suriya hərbçilərinə hücum ediblər.

    2025-ci ilin oktyabrında SDQ ilə hökumət qüvvələri arasında atışmalar baş verib. Bundan sonra Dəməşq üsyançılarla hərtərəfli atəşkəs elan edib.

