ЦИК Украины возобновил работу госреестра избирателей

Постановлением Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины была восстановлена работа "Государственного реестра избирателей".

Как передает Report, об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия в своем Telegram-канале.

"Сегодня, впервые с начала полномасштабного вторжения, постановлением ЦИК была восстановлена работа "Государственного реестра избирателей". Это фактически открывает путь к возобновлению взаимодействия ЦИК с гражданами и органами власти в части работы с реестром, а как следствие - к его актуализации", - написал он.

Арахамия подчеркнул, что обновление реестра избирателей является одной из базовых условий проведения любых выборов, особенно с учетом изменений демографических показателей в результате войны.