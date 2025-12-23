Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    ЦИК Украины возобновил работу госреестра избирателей

    • 23 декабря, 2025
    • 20:47
    Постановлением Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины была восстановлена работа "Государственного реестра избирателей".

    Как передает Report, об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия в своем Telegram-канале.

    "Сегодня, впервые с начала полномасштабного вторжения, постановлением ЦИК была восстановлена работа "Государственного реестра избирателей". Это фактически открывает путь к возобновлению взаимодействия ЦИК с гражданами и органами власти в части работы с реестром, а как следствие - к его актуализации", - написал он.

    Арахамия подчеркнул, что обновление реестра избирателей является одной из базовых условий проведения любых выборов, особенно с учетом изменений демографических показателей в результате войны.

    ЦИК Украина Давид Арахамия президентские выборы государственный реестр
    Ukrayna MSK dövlət seçici reyestrinin fəaliyyətini bərpa edib

