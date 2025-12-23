İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi II Azərbaycan-Türkiyə İnvestisiya Forumu

    Ukrayna MSK dövlət seçici reyestrinin fəaliyyətini bərpa edib

    Digər ölkələr
    • 23 dekabr, 2025
    • 20:51
    Ukrayna MSK dövlət seçici reyestrinin fəaliyyətini bərpa edib

    Ukrayna Mərkəzi Seçki Komissiyasının qərarı ilə dövlət seçici reyestrinin fəaliyyətini bərpa edib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Ali Radadakı "Xalqın Xidmətçisi" fraksiyasının sədri David Araxamiya öz telegram kanalında məlumat verib.

    "Bu gün, tammiqyaslı işğaldan bəri ilk dəfə olaraq, Mərkəzi Seçki Komissiyası (MSK) Dövlət Seçici Reyestrini bərpa edib. Bu, MSK-nın vətəndaşlar və dövlət qurumları ilə qeydiyyatla bağlı qarşılıqlı əlaqəni bərpa etməsinə və nəticədə onun yenilənməsinə yol açır", - deyə o yazıb.

    Araxamiya vurğulayıb ki, seçici siyahısının yenilənməsi, xüsusən də müharibə nəticəsində demoqrafik göstəricilərdəki dəyişikliklər nəzərə alınmaqla, istənilən seçkinin keçirilməsi üçün əsas şərtlərdən biridir.

    Ukrayna MSK seçki
    ЦИК Украины возобновил работу госреестра избирателей

    Son xəbərlər

    21:13

    İranın briqada generalı: 12 günlük müharibə zamanı ölkədə 2 min casus saxlanılıb

    Region
    20:58
    Foto

    Cevdet Yılmaz Bakıda TÜRKPA Beynəlxalq Katibliyini ziyarət edib

    Region
    20:58

    Türkiyə Somalidə Hərbi Hava Qüvvələri Komandanlığı yaradır

    Digər ölkələr
    20:51

    Ukrayna MSK dövlət seçici reyestrinin fəaliyyətini bərpa edib

    Digər ölkələr
    20:41
    Foto

    Leyla Əliyeva Zəhra Pezeşkianla görüşüb

    Xarici siyasət
    20:29

    Gürcüstan və Türkiyənin daxili işlər nazirləri gələcək əməkdaşlığın perspektivlərini müzakirə ediblər - YENİLƏNİB

    Region
    20:15

    Ərdoğan Livan Prezidenti ilə regional məsələləri müzakirə edib

    Region
    20:08
    Foto

    Gənclər və İdman Nazirliyi "Report" İnformasiya Agentliyini və əməkdaşını mükafatlandırıb

    Fərdi
    20:00

    Gənclər və İdman Nazirliyi 2025-ci ilin ən yaxşılarını açıqlayır - ƏLAVƏ OLUNUR

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti