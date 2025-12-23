Члены Международного центра Низами Гянджеви поздравили президента Ильхама Алиева

Члены Международного центра Низами Гянджеви направили поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, из письма следует:

"Ваше превосходительство.

Для нас честь выразить Вам от имени членов Международного центра Низами Гянджеви самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Вашего дня рождения.

Ваше дальновидное лидерство, непоколебимая приверженность развитию Азербайджана и принципиальная позиция на международной арене снискали Вам глубокое уважение и симпатию во всем мире. Под Вашим руководством Азербайджан укрепил свой суверенитет, обеспечил инклюзивный экономический рост, был признан надежным партнером в продвижении диалога, многостороннего сотрудничества и региональных связей.

Мы высоко ценим Вашу приверженность миру, стабильности и устойчивому развитию, а также конструктивный вклад Азербайджана в глобальную повестку дня, в частности, в энергетический переход, борьбу с изменением климата и межкультурный диалог. Эти усилия полностью соответствуют миссии нашего Центра, вдохновленной гуманизмом и мудростью Низами Гянджеви.

В этот знаменательный день желаем Вам здоровья, дальнейших успехов и процветания. Желаем Вам сил, неиссякаемой энергии в предстоящие годы, в которые Вы продолжите служить народу Азербайджана, вносить вклад в глобальный мир и сотрудничество.

С нетерпением ждем встречи с Вами на XIII Глобальном Бакинском форуме в марте 2026 года.

Ваше превосходительство, просим принять наше высочайшее почтение".

Отметим, что поздравительное письмо было направлено сопредседателем Международного центра имени Низами Гянджеви, президентом Латвийской Республики в 1999-2007 годах Вайрой Вике-Фрейбергой, сопредседателем центра, вице-президентом Всемирного банка в 1992-2000 годах, Исмаилом Серагельдином, председателем 73-й сессии Генассамблеи ООН, министром иностранных дел Эквадора в 2017-2018 годах Марией Фернандой Эспиносой, президентом Финляндии в 2000-2012 годах Тарьей Халонен, президентом Сербии в 2004-2012 годах Борисом Тадичем, президентом Болгарии в 2012-2017 годах Росеном Плевнелиевым, премьер-министром Королевства Бельгия в 2008, 2009-2011 годах Ивом Летермом, генеральным секретарем Лиги арабских государств в 2001-2011 годах Амром Мусой, президентом Хорватии в 2010-2015 годах Иво Йосиповичем, премьер-министром Боснии и Герцеговины в 2001-2002 годах Златко Лагумджией, президентом Болгарии в 1997-2002 годах Петром Стояновым, министром иностранных дел Израиля в 2006-2009 годах Ципи Ливни, членом Совета директоров компании Fortescue Ltd, бывшим вице-президентом компании ExxonMobile Жаном Бадершнайдером, президентом Монтенегро в 2003-2018 годах Филипом Вуяновичем, заместителем премьер-министра Грузии в 2010-2012 годах Экой Ткешелашвили, исполнительным деканом колледжа Шварцмана китайского Университета Цинхуа Дэвидом Пэном, президентом и генеральным исполнительным директором Национального комитета по внешней политике США Сьюзен Эллиотт.