Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум

    Члены Международного центра Низами Гянджеви поздравили президента Ильхама Алиева

    Внутренняя политика
    • 23 декабря, 2025
    • 21:04
    Члены Международного центра Низами Гянджеви поздравили президента Ильхама Алиева

    Члены Международного центра Низами Гянджеви направили поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

    Как сообщает Report, из письма следует:

    "Ваше превосходительство.

    Для нас честь выразить Вам от имени членов Международного центра Низами Гянджеви самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Вашего дня рождения.

    Ваше дальновидное лидерство, непоколебимая приверженность развитию Азербайджана и принципиальная позиция на международной арене снискали Вам глубокое уважение и симпатию во всем мире. Под Вашим руководством Азербайджан укрепил свой суверенитет, обеспечил инклюзивный экономический рост, был признан надежным партнером в продвижении диалога, многостороннего сотрудничества и региональных связей.

    Мы высоко ценим Вашу приверженность миру, стабильности и устойчивому развитию, а также конструктивный вклад Азербайджана в глобальную повестку дня, в частности, в энергетический переход, борьбу с изменением климата и межкультурный диалог. Эти усилия полностью соответствуют миссии нашего Центра, вдохновленной гуманизмом и мудростью Низами Гянджеви.

    В этот знаменательный день желаем Вам здоровья, дальнейших успехов и процветания. Желаем Вам сил, неиссякаемой энергии в предстоящие годы, в которые Вы продолжите служить народу Азербайджана, вносить вклад в глобальный мир и сотрудничество.

    С нетерпением ждем встречи с Вами на XIII Глобальном Бакинском форуме в марте 2026 года.

    Ваше превосходительство, просим принять наше высочайшее почтение".

    Отметим, что поздравительное письмо было направлено сопредседателем Международного центра имени Низами Гянджеви, президентом Латвийской Республики в 1999-2007 годах Вайрой Вике-Фрейбергой, сопредседателем центра, вице-президентом Всемирного банка в 1992-2000 годах, Исмаилом Серагельдином, председателем 73-й сессии Генассамблеи ООН, министром иностранных дел Эквадора в 2017-2018 годах Марией Фернандой Эспиносой, президентом Финляндии в 2000-2012 годах Тарьей Халонен, президентом Сербии в 2004-2012 годах Борисом Тадичем, президентом Болгарии в 2012-2017 годах Росеном Плевнелиевым, премьер-министром Королевства Бельгия в 2008, 2009-2011 годах Ивом Летермом, генеральным секретарем Лиги арабских государств в 2001-2011 годах Амром Мусой, президентом Хорватии в 2010-2015 годах Иво Йосиповичем, премьер-министром Боснии и Герцеговины в 2001-2002 годах Златко Лагумджией, президентом Болгарии в 1997-2002 годах Петром Стояновым, министром иностранных дел Израиля в 2006-2009 годах Ципи Ливни, членом Совета директоров компании Fortescue Ltd, бывшим вице-президентом компании ExxonMobile Жаном Бадершнайдером, президентом Монтенегро в 2003-2018 годах Филипом Вуяновичем, заместителем премьер-министра Грузии в 2010-2012 годах Экой Ткешелашвили, исполнительным деканом колледжа Шварцмана китайского Университета Цинхуа Дэвидом Пэном, президентом и генеральным исполнительным директором Национального комитета по внешней политике США Сьюзен Эллиотт.

    Ильхам Алиев Международный центр Низами Гянджеви Поздравительное письмо
    Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin üzvləri Azərbaycan Prezidentini təbrik edib
    Members of Nizami Ganjavi Int'l Center congratulate Azerbaijani President

    Последние новости

    21:19

    Сирийские войска и СДС достигли перемирия в Алеппо

    Другие страны
    21:04

    Турция создает командование своих ВВС в Сомали

    Другие страны
    21:04

    Члены Международного центра Низами Гянджеви поздравили президента Ильхама Алиева

    Внутренняя политика
    20:47

    ЦИК Украины возобновил работу госреестра избирателей

    Другие страны
    20:47
    Фото

    Лейла Алиева встретилась с Захрой Пезешкиан

    Внешняя политика
    20:41

    Президенты Турции и Ливана обсудили региональные вопросы

    В регионе
    20:34

    Министерство молодежи и спорта Азербайджана подводит спортивные итоги 2025 года - ОБНОВЛЕНО

    Индивидуальные
    20:23
    Фото

    Министерство молодежи и спорта наградило информагентство Report и его сотрудницу

    Индивидуальные
    20:16

    Омер Болат: Наша цель - полная либерализация торговых отношений с Азербайджаном

    Бизнес
    Лента новостей