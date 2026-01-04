Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Болельщики "Валенсии" напали на автобус с игроками после поражения от "Сельты"

    Футбол
    • 04 января, 2026
    • 13:07
    Болельщики Валенсии напали на автобус с игроками после поражения от Сельты

    Болельщики "Валенсии" разбили стекло в автобусе, перевозившем команду в аэропорт, после матча XVIII тура испанской Ла Лиги, в котором клуб потерпел поражение от "Сельты" со счетом 1:4.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба "летучих мышей".

    "Футбольный клуб "Валенсия" выражает понимание разочарования болельщиков недавними результатами команды. Однако клуб глубоко сожалеет об инциденте, произошедшем по прибытии команды в аэропорт, когда было разбито одно из окон автобуса", - говорится в заявлении руководства клуба в соцсети Х.

    Отмечается, что подобное насилие могло причинить вред игрокам или членам тренерского штаба.

    "Валенсия" не может одержать победу в пяти матчах подряд в испанском чемпионате - два поражения, три ничьи. У команды 16 очков, и она занимает 17-е место в турнирной таблице.

    ФК "Валенсия" автобус нападение поражение "Сельта"
    "Valensiya" azarkeşləri "Selta"ya məğlubiyyətdən sonra komandalarının avtobusunun pəncərəsini sındırıblar

    Последние новости

    13:07

    Болельщики "Валенсии" напали на автобус с игроками после поражения от "Сельты"

    Футбол
    12:47

    В тяжелом ДТП в Ростовской области РФ погибли четыре человека

    В регионе
    12:33

    Андрей Демченко назначен главным тренером "Араз-Нахчыван"

    Футбол
    12:16

    Завтра в ряде районов Азербайджана ожидается до 10° мороза и гололед

    Экология
    12:11

    В Швейцарии объявили 9 января днем национального траура по погибшим в Кран-Монтане

    Другие страны
    11:57

    В Иране при нападении на полицейский участок погибли три человека

    В регионе
    11:48

    Колумбия созвала заседание Совбеза ООН по Венесуэле

    Другие страны
    11:35

    Госагентство занятости организовало курс профподготовки для лиц с нарушениями зрения

    Социальная защита
    11:23

    Число погибших из-за ракетного обстрела ВС РФ в Харькове возросло до 4 человек

    Другие страны
    Лента новостей