Болельщики "Валенсии" напали на автобус с игроками после поражения от "Сельты"

Болельщики "Валенсии" разбили стекло в автобусе, перевозившем команду в аэропорт, после матча XVIII тура испанской Ла Лиги, в котором клуб потерпел поражение от "Сельты" со счетом 1:4.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба "летучих мышей".

"Футбольный клуб "Валенсия" выражает понимание разочарования болельщиков недавними результатами команды. Однако клуб глубоко сожалеет об инциденте, произошедшем по прибытии команды в аэропорт, когда было разбито одно из окон автобуса", - говорится в заявлении руководства клуба в соцсети Х.

Отмечается, что подобное насилие могло причинить вред игрокам или членам тренерского штаба.

"Валенсия" не может одержать победу в пяти матчах подряд в испанском чемпионате - два поражения, три ничьи. У команды 16 очков, и она занимает 17-е место в турнирной таблице.