    Колумбия созвала заседание Совбеза ООН по Венесуэле

    Другие страны
    • 04 января, 2026
    • 11:48
    Колумбия созвала срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с агрессией США против Венесуэлы, а также инициировала проведение чрезвычайных консультаций на региональном уровне.

    Как передает Report, об этом сообщила директор административного департамента администрации президента Колумбии Анджи Родригес.

    По ее словам, Богота ходатайствовала о проведении экстренного заседания Постоянного совета Организации американских государств (ОАГ), а также встречи министров иностранных дел стран Сообщества латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК), председательство в котором в настоящее время осуществляет Колумбия.

    "Колумбия созвала заседание Совета Безопасности ООН на понедельник. Также был направлен запрос на проведение чрезвычайного заседания Постоянного совета ОАГ и встречи глав МИД стран СЕЛАК", - заявила Родригес на пресс-конференции по итогам заседания Совета безопасности Колумбии в городе Кукута.

