Колумбия созвала заседание Совбеза ООН по Венесуэле

Колумбия созвала срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с агрессией США против Венесуэлы, а также инициировала проведение чрезвычайных консультаций на региональном уровне.

Как передает Report, об этом сообщила директор административного департамента администрации президента Колумбии Анджи Родригес.

По ее словам, Богота ходатайствовала о проведении экстренного заседания Постоянного совета Организации американских государств (ОАГ), а также встречи министров иностранных дел стран Сообщества латиноамериканских и карибских государств (СЕЛАК), председательство в котором в настоящее время осуществляет Колумбия.

"Колумбия созвала заседание Совета Безопасности ООН на понедельник. Также был направлен запрос на проведение чрезвычайного заседания Постоянного совета ОАГ и встречи глав МИД стран СЕЛАК", - заявила Родригес на пресс-конференции по итогам заседания Совета безопасности Колумбии в городе Кукута.