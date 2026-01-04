İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat

    Kolumbiya Venesuela ilə bağlı BMT TŞ-nin iclasını çağırıb

    Digər ölkələr
    • 04 yanvar, 2026
    • 12:06
    Kolumbiya Venesuela ilə bağlı BMT TŞ-nin iclasını çağırıb

    Kolumbiya ABŞ-nin Venesuelaya qarşı təcavüzü ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasının təcili iclasını çağırıb, həmçinin regional səviyyədə fövqəladə məsləhətləşmələrin keçirilməsini təşəbbüs edib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Kolumbiya Prezident Administrasiyasının İdarəetmə Departamentinin direktoru Anci Rodriqes açıqlama verib.

    Onun sözlərinə görə, Boqota Amerika Dövlətləri Təşkilatının (ADT) Daimi Şurasının təcili iclasının, həmçinin hazırda Kolumbiyanın sədrlik etdiyi Latın Amerikası və Karib Dövlətləri Birliyinə (LAKDB) üzv ölkələrin xarici işlər nazirlərinin görüşünün keçirilməsi üçün müraciət edib.

    "Kolumbiya BMT Təhlükəsizlik Şurasının iclasını bazar ertəsi çağırıb. Həmçinin ADT Daimi Şurasının fövqəladə iclasının və LAKDB ölkələrinin XİN rəhbərlərinin görüşünün keçirilməsi üçün sorğu göndərilib", – Rodriqes Kolumbiyanın Kukuta şəhərində Təhlükəsizlik Şurasının iclasından sonra keçirilən mətbuat konfransında bildirib.

    Boqota Kolumbiya BMT TŞ
    Колумбия созвала заседание Совбеза ООН по Венесуэле

    Son xəbərlər

    12:10

    Sabah 10 dərəcə şaxta olacaq, yollar buz bağlayacaq

    Ekologiya
    12:06

    Kolumbiya Venesuela ilə bağlı BMT TŞ-nin iclasını çağırıb

    Digər ölkələr
    11:55

    Andrey Demçenko "Araz-Naxçıvan"ın baş məşqçisi təyin olunub

    Futbol
    11:53

    Rusiya ordusunun Xarkova zərbələri nəticəsində ölənlərin sayı dördə çatıb

    Digər ölkələr
    11:42

    İranda polis idarəsinə basqın edilib, ölən və yaralananlar var

    Region
    11:27

    Ermənistanda qazdoldurma məntəqəsində partlayış baş verib

    Region
    11:22
    Foto

    Görmə məhdudiyyətli şəxslər üçün yeni peşə kursuna başlanıb

    Sosial müdafiə
    11:10

    Honkonqda yaşayış kompleksində baş verən yanğın nəticəsində bir nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    10:56

    "Real"ın baş məşqçisi zədələnmiş Mbappenin vəziyyətini şərh edib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti