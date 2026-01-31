İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”

    Xizək yarışı üzrə Heydər Əliyev Kuboku keçirilib

    Fərdi
    • 31 yanvar, 2026
    • 17:57
    Xizək yarışı üzrə Heydər Əliyev Kuboku keçirilib

    Qış İdman Növləri Federasiyasının dəstəyi və "Şahdağ" Turizm Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə uşaqlar arasında həvəskar xizək yarışı üzrə Heydər Əliyev Kuboku keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, sayca dördüncü dəfə təşkil olunan turnirin ilk günündə 6–8, 9–12 və 13–17 yaş kateqoriyalarını əhatə edən 80-ə yaxın gənc xizək həvəskarı "Nəhəng slalom" növü üzrə mübarizə aparıblar.

    Yarışın nəticələrinə əsasən, 6–8 yaş kateqoriyasında qızlar arasında Nurlana Abdulova, oğlanların mübarizəsində isə Muron Anatşov birinci olublar.

    9–12 yaşlı idmançıların çıxışlarında Zarina Vəliyeva və Mehdi Haktari fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıblar.

    13–17 yaş kateqoriyasında isə Lyudmila Podqornaya və Amin Şıxov ən yüksək nəticəni göstəriblər.

    Turnirin yekununda qaliblər "Şahdağ" Turizm Mərkəzi tərəfindən kubok və medallarla mükafatlandırılıb.

    Qeyd edək ki, yarışın keçirilməsində əsas məqsəd ölkədə xizək idmanın təşviqi, uşaqlar arasında bu sahəyə marağın artırılması, eləcə də "Şahdağ" Turizm Mərkəzinin beynəlxalq idman yarışlarının təşkili üzrə təcrübəsinin genişləndirilməsidir.

    Böyüklər arasında Heydər Əliyev Kuboku fevralın 1-də keçiriləcək.

    xizək Heydər Əliyev Kuboku Qış İdmanı Növləri Federasiyası
    Foto
    В Шахдаге состоялся Кубок Гейдара Алиева по горнолыжному спорту

    Son xəbərlər

    18:23

    Paytaxt üzrə ilk dəfə elektron qaydada eksternat imtahanları keçirilib

    Elm və təhsil
    18:09

    Rusiya hökuməti istehsalçılar üçün benzin ixracına qoyulan qadağanı ləğv edir

    Energetika
    17:59

    Azərbaycanda ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 59 nəfər saxlanılıb

    Hadisə
    17:57
    Foto

    Xizək yarışı üzrə Heydər Əliyev Kuboku keçirilib

    Fərdi
    17:53

    Ötən il Azərbaycan polad boru istehsalını 95 % artırıb

    Sənaye
    17:48
    Foto

    Türkiyədəki Azərbaycan icmasının üzvləri Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin məzarını ziyarət ediblər

    Daxili siyasət
    17:45

    Yaxın vaxtlarda Mayamidə ABŞ-Rusiya danışıqları başlayacaq

    Digər ölkələr
    17:33

    İran sanksiyalar götürüləcəyi təqdirdə ABŞ ilə enerji sahəsində əməkdaşlığa hazırdır

    Digər ölkələr
    17:27

    Ötən gün Azərbaycanda axtarışda olan 120 nəfər tapılıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti