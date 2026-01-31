Rusiya hökuməti istehsalçılar üçün benzin ixracına qoyulan qadağanı ləğv edir
- 31 yanvar, 2026
- 18:09
Rusiya hökuməti istehsal güclərinin yüklənməsinin qarşısını almaq məqsədilə neft şirkətləri üçün benzin ixracına qoyulan qadağanı aradan qaldırıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "İnterfaks"a Rusiya Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətindən bildirilib.
"İstehsalçı olmayanlar" üçün neft məhsullarının ixracına qoyulan qadağa isə 2026-cı ilin iyul ayının sonuna qədər uzadılıb.
Nazirlər Kabinetinin açıqlamasında bildirilir ki, 31 iyul 2026-cı ilədək benzin, dizel və digər yanacaq növlərinin ixracına yeni müvəqqəti qadağa tətbiq olunub. Qərar daxili yanacaq bazarında sabitliyi qorumağa yönəlib.
Eyni zamanda, avtomobil benzininin ixracına qoyulan məhdudiyyət birbaşa istehsalçılara şamil olunmayacaq.
Qərar rəsmi dərc olunduğu gündən qüvvəyə minir.
Xatırladaq ki, 2025-ci ilin sonunda hökumət benzin ixracına tam qadağanı 2026-cı ilin fevral ayının sonuna qədər uzatmışdı.
Yanvar ayında yanacaq bazarındakı mənbələr qurumların embarqonun vaxtından əvvəl, yəni 1 fevraldan götürülməsini müzakirə etdiyini bildiriblər.