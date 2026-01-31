Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    Энергетика
    • 31 января, 2026
    • 17:33
    Правительство РФ снимает запрет на экспорт бензина для производителей

    Правительство РФ снимает запрет на экспорт бензина для нефтяных компаний, чтобы избежать затоваривания мощностей.

    Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу кабмина РФ.

    Отмечается, что для "непроизводителей" запрет на экспорт нефтепродуктов продлен до конца июля 2026 года.

    "Правительство ввело новый временный запрет на экспорт бензина, дизеля и других видов топлива по 31 июля 2026 года. Постановление об этом подписано. Решение направлено на поддержание стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке", - говорится в сообщении.

    В пресс-релизе поясняется, что при этом запрет на вывоз автомобильного бензина теперь не будет распространяться на непосредственных производителей нефтепродуктов, что позволит предупредить риски затоваривания производственных мощностей нефтяных компаний.

    Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

    В конце декабря 2025 года правительство РФ продлило полный запрет на экспорт бензина до конца февраля 2026 года. Также до 28 февраля продлен запрет на экспорт дизеля, судового топлива и прочих газойлей для "непроизводителей".

    Источники на топливном рынке в середине января сообщили, что ведомства обсуждают досрочное - с 1 февраля - снятие эмбарго на экспорт бензинов.

    Россия нефть производство нефти продажа бензина бензин ограничения на экспорт
