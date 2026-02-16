Исполнитель теракта в Сиднее предстал перед судом по видеосвязи

Первые слушания по делу совершившего 14 декабря 2025 года террористический акт на пляже Бондай Навида Акрама состоялись в городском суде Сиднея.

Как передает Report со ссылкой на издание The Sydney Morning Herald, обвиняемый общался с судьями по видеосвязи.

Акрам, содержавшийся после теракта в тюремной больнице Лонг-Бэй в Сиднее, позднее был переведен в тюрьму строгого режима в городе Гоулберн, расположенном в 100 км к северо-востоку от Канберры. Газета отмечает, что Акрам на несколько минут был подключен по видеосвязи к заседанию, поскольку "адвокат не успел сообщить сотрудникам исправительного учреждения о том, что слушания пройдут без присутствия обвиняемого".

В ходе заседания 24-летнему мужчине предъявили 59 обвинений, в том числе по 15 пунктам обвинения в убийстве и одно обвинение в совершении теракта. По итогам слушаний судья продлил период неразглашения информации о потерпевших и назначил сроки предоставления доказательств стороне защиты.

Следующее заседание суда по делу обвиняемого назначено на 9 апреля. Адвокат Акрама Бен Арчболд заявил, что "еще слишком рано говорить о заявлениях со стороны подзащитного, поскольку защите еще не были представлены доказательства стороны обвинения".