Италия выразила готовность принять участие в подготовке полицейских сил в Газе
Другие страны
- 16 февраля, 2026
- 19:21
Италия выразила готовность принять участие в подготовке новых полицейских сил в Газе и на других палестинских территориях в рамках усилий по стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.
Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни на пресс-конференции в Риме.
"Мы готовы обучать новую полицию Газы, а также готовы обучать палестинскую полицию", - подчеркнул глава итальянской дипломатии.
Таяни также подтвердил, что Италия намерена участвовать в инициативе президента США Дональда Трампа – Совете мира по Газе. По его словам, Рим получил приглашение принять участие в 1-ом заседании этой структуры 19 февраля в Вашингтоне.
