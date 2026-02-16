Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Италия выразила готовность принять участие в подготовке полицейских сил в Газе

    Другие страны
    • 16 февраля, 2026
    • 19:21
    Италия выразила готовность принять участие в подготовке полицейских сил в Газе

    Италия выразила готовность принять участие в подготовке новых полицейских сил в Газе и на других палестинских территориях в рамках усилий по стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни на пресс-конференции в Риме.

    "Мы готовы обучать новую полицию Газы, а также готовы обучать палестинскую полицию", - подчеркнул глава итальянской дипломатии.

    Таяни также подтвердил, что Италия намерена участвовать в инициативе президента США Дональда Трампа – Совете мира по Газе. По его словам, Рим получил приглашение принять участие в 1-ом заседании этой структуры 19 февраля в Вашингтоне.

    Италия сектор Газа Антонио Таяни Совет мира по Газе Ближний Восток
    Ты - Король

    Последние новости

    19:44

    В Барде произошло ДТП с летальным исходом

    Происшествия
    19:43

    Йоси Фукс: Израиль по просьбе США даст ХАМАС 60 дней на разоружение

    Другие страны
    19:42
    Фото

    Руководитель Baku Media Center Арзу Алиева приняла участие в мероприятии "После темноты"

    Внутренняя политика
    19:36

    Глобальный сбой X: доступ в Азербайджане частично восстановлен - ОБНОВЛЕНО

    ИКТ
    19:30

    Serbian News: Сербия укрепит энергобезопасность благодаря инвестициям Азербайджана

    Энергетика
    19:21

    Италия выразила готовность принять участие в подготовке полицейских сил в Газе

    Другие страны
    19:09

    Министр: Премьер Канады посетит Индию в начале марта

    Другие страны
    18:56

    Почти 2,5 млн граждан Армении будут голосовать на парламентских выборах

    В регионе
    18:47

    Завтра произойдет первое солнечное затмение 2026 года

    Наука и образование
    Лента новостей