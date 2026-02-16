İtaliya Qəzzada polis qüvvələrinin təlimində iştirak etməyə hazır olduğunu bildirib
Digər ölkələr
- 16 fevral, 2026
- 19:56
İtaliya Yaxın Şərqdə vəziyyətin sabitləşməsi səyləri çərçivəsində Qəzzada və Fələstinin digər ərazilərində yeni polis qüvvələrinin təlimində iştirak etməyə hazırdır.
"Report" "Reuters"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə İtaliyanın xarici işlər naziri Antonio Tayani Romada keçirilən mətbuat konfransında deyib.
"Biz Qəzzanın yeni polisinə, eləcə də Fələstin polisinə təlim keçməyə hazırıq", - o qeyd.
Tayani həmçinin İtaliyanın Sülh Şurasına qatılmaq niyyətində olduğunu təsdiqləyib. Onun sözlərinə görə, Roma fevralın 19-da Vaşinqtonda keçiriləcək Şuranın 1-ci iclasına dəvət olunub.
