İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Münxen Təhlükəsizlik Konfransı XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    İtaliya Qəzzada polis qüvvələrinin təlimində iştirak etməyə hazır olduğunu bildirib

    Digər ölkələr
    • 16 fevral, 2026
    • 19:56
    İtaliya Qəzzada polis qüvvələrinin təlimində iştirak etməyə hazır olduğunu bildirib

    İtaliya Yaxın Şərqdə vəziyyətin sabitləşməsi səyləri çərçivəsində Qəzzada və Fələstinin digər ərazilərində yeni polis qüvvələrinin təlimində iştirak etməyə hazırdır.

    "Report" "Reuters"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə İtaliyanın xarici işlər naziri Antonio Tayani Romada keçirilən mətbuat konfransında deyib.

    "Biz Qəzzanın yeni polisinə, eləcə də Fələstin polisinə təlim keçməyə hazırıq", - o qeyd.

    Tayani həmçinin İtaliyanın Sülh Şurasına qatılmaq niyyətində olduğunu təsdiqləyib. Onun sözlərinə görə, Roma fevralın 19-da Vaşinqtonda keçiriləcək Şuranın 1-ci iclasına dəvət olunub.

    İtaliya Qəzza Sülh Şurası Antonio Tayani
    Италия выразила готовность принять участие в подготовке полицейских сил в Газе
    Italy says it stands ready to train police in Gaza

    Son xəbərlər

    20:42

    "Sabah"ın baş məşqçisi: "Qəbələ" bəlkə də bu gün bir xala layiq idi"

    Futbol
    20:40

    Naxçıvan şəhərinin bəzi ərazilərində elektrik enerjisi müvəqqəti dayandırılacaq

    İnfrastruktur
    20:28

    FHN qar uçqunu təhlükəsi ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib

    Hadisə
    20:23
    Foto

    Cüdo üzrə böyüklər arasında ne-vaza üzrə ACF Kuboku keçirilib

    Fərdi
    20:21

    Yossi Fuks: İsrail HƏMAS-a tərk-silah üçün 60 gün verəcək

    Digər ölkələr
    20:14

    Ukrayna və ABŞ "Patriot" üçün raketlərin alınmasını müzakirə edib

    Digər ölkələr
    20:08

    "Serbian News": Serbiya Azərbaycanın investisiyaları sayəsində enerji təhlükəsizliyini möhkəmləndirəcək

    Energetika
    20:03

    Şəkidə epilepsiya xəstəsi kanala düşərək ölüb

    Hadisə
    19:58

    Mahnı və Rəqs Ansamblına direktor-baş dirijor təyin olunub

    İncəsənət
    Bütün Xəbər Lenti