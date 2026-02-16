Руководитель Baku Media Center Арзу Алиева приняла участие в мероприятии "После темноты"

Руководитель Baku Media Center Арзу Алиева приняла участие в специальном мероприятии под названием "После темноты", организованном Общественным объединением "Дети Азербайджана".

Как сообщает Report, основной целью его проведения является развитие творческих способностей детей, проживающих в Детском приюте – Центре реинтеграции, повышении их уверенности в себе и поддержка их реинтеграции в общество.

В рамках программы были продемонстрированы 21 изделие ручной работы из ранее использованных нитей и других материалов, что отражает принцип экологической ответственности и творческое мышление детей.

Затем проходящие реабилитацию дети продемострировали сценки из азербайджанских фильмов, представили танцевальные композиции.

В художественной части с музыкальными номерами также выступили народные артисты Флора Керимова, Алим Гасымов, Афаг Баширгызы, заслуженная артистка Фаргана Гасымова, а также певцы Самир Багиров и Эльнур Мамедов.

В завершение прозвучал гимн ОО "Дети Азербайджана" – "Чужих детей не бывает".