    Руководитель Baku Media Center Арзу Алиева приняла участие в мероприятии "После темноты"

    Внутренняя политика
    • 16 февраля, 2026
    • 19:42
    Руководитель Baku Media Center Арзу Алиева приняла участие в мероприятии После темноты

    Руководитель Baku Media Center Арзу Алиева приняла участие в специальном мероприятии под названием "После темноты", организованном Общественным объединением "Дети Азербайджана".

    Как сообщает Report, основной целью его проведения является развитие творческих способностей детей, проживающих в Детском приюте – Центре реинтеграции, повышении их уверенности в себе и поддержка их реинтеграции в общество.

    В рамках программы были продемонстрированы 21 изделие ручной работы из ранее использованных нитей и других материалов, что отражает принцип экологической ответственности и творческое мышление детей.

    Затем проходящие реабилитацию дети продемострировали сценки из азербайджанских фильмов, представили танцевальные композиции.

    В художественной части с музыкальными номерами также выступили народные артисты Флора Керимова, Алим Гасымов, Афаг Баширгызы, заслуженная артистка Фаргана Гасымова, а также певцы Самир Багиров и Эльнур Мамедов.

    В завершение прозвучал гимн ОО "Дети Азербайджана" – "Чужих детей не бывает".

    Bakı Media Mərkəzinin rəhbəri Arzu Əliyeva "Qaranlıqdan sonra" adlı tədbirdə iştirak edib
    Лента новостей