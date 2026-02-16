Йоси Фукс: Израиль по просьбе США даст ХАМАС 60 дней на разоружение

Израиль предоставит движению ХАМАС 60-дневный период для разоружения, в противном случае ЦАХАЛ возобновит боевые действия в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на The Times of Israel, об этом заявил секретарь израильского кабинета министров Йоси Фукс, выступая на конференции в Иерусалиме.

По его словам, предоставить такой срок попросила администрация США, и израильская сторона "уважает эту просьбу". В течение указанного времени ХАМАС должен сложить все оружие, включая стрелковое - в частности автоматы АК-47.

Фукс отметил, что точная дата начала отсчета 60 дней пока не определена, но период может стартовать с четверга, когда пройдет первое заседание Совета мира по Газе. "По итогам этого срока Израиль оценит ситуацию: если оружие не будет сложено, ЦАХАЛ будет вынужден завершить миссию в Газе", - сказал он.