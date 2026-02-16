Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Министр: Премьер Канады посетит Индию в начале марта

    • 16 февраля, 2026
    • 19:09
    Министр: Премьер Канады посетит Индию в начале марта

    Премьер-министр Канады Марк Карни посетит Нью-Дели в начале марта для встречи с индийским коллегой Нарендрой Моди.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил министр экономического развития, создания рабочих мест и торговли канадской провинции Онтарио Виктор Фидели.

    По его словам, стороны намерены обсудить рамочное соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве двух стран.

    "Карни, вероятно, будет в Индии 1-2 марта. Федеральное правительство Канады уже получило предложения от провинций, включая Онтарио, что создает основу для успешных переговоров", - сказал Фидели.

    По его словам, Моди и Карни договорились в ноябре на полях саммита G20 начать переговоры о торговом соглашении с целью удвоить двустороннюю торговлю до 50 млрд долларов к 2030 году.

    Отмечается, что Карни прилагает все усилия для диверсификации партнерства Канады после введения пошлин на ее товары главным торговым партнером страны - США.

    Лента новостей