Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Завтра произойдет первое солнечное затмение 2026 года

    Наука и образование
    • 16 февраля, 2026
    • 18:47
    Завтра произойдет первое солнечное затмение 2026 года

    Первое солнечное затмение 2026 года будет кольцевым и произойдет 17 февраля.

    Как сообщает Report, об этом заявили в Шамахинской астрофизической обсерватории им. Насреддина Туси.

    По данным обсерватории, затмение начнется в 13:56 и завершится в 18:27, максимальная фаза ожидается в 16:12. В основном его можно будет наблюдать над Антарктидой, а также в ряде стран Южной Америки и Африки.

    Кольцевое затмение происходит, когда Луна проходит между Землей и Солнцем, но из-за особенностей орбиты не полностью закрывает солнечный диск. В результате вокруг темного силуэта Луны остается яркое световое "кольцо".

    В Азербайджане это затмение наблюдаться не будет. Следующим астрономическим явлением станет полное лунное затмение, которое ожидается 3 марта.

    солнечное затмение
    Sabah ilin ilk Günəş tutulması olacaq
    Ты - Король

    Последние новости

    19:09

    Министр: Премьер Канады посетит Индию в начале марта

    Другие страны
    18:56

    Почти 2,5 млн граждан Армении будут голосовать на парламентских выборах

    В регионе
    18:47

    Завтра произойдет первое солнечное затмение 2026 года

    Наука и образование
    18:43

    Балканские водители намерены продолжать протесты из-за сложностей со въездом в ЕС

    Другие страны
    18:33

    Число жертв циклона "Гезани" на Мадагаскаре увеличилось до 59

    Другие страны
    18:28

    Платформа X дала сбой: перебои зафиксированы и в Азербайджане

    ИКТ
    18:27

    В результате ДТП с автобусом в Бразилии погибли шесть человек

    Другие страны
    18:24

    Обвиняемым по делу о теракте в "Крокусе" запросили пожизненное наказание

    В регионе
    18:17

    ВМС КСИР проводят учения в Ормузском проливе

    В регионе
    Лента новостей