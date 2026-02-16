Завтра произойдет первое солнечное затмение 2026 года
Наука и образование
- 16 февраля, 2026
- 18:47
Первое солнечное затмение 2026 года будет кольцевым и произойдет 17 февраля.
Как сообщает Report, об этом заявили в Шамахинской астрофизической обсерватории им. Насреддина Туси.
По данным обсерватории, затмение начнется в 13:56 и завершится в 18:27, максимальная фаза ожидается в 16:12. В основном его можно будет наблюдать над Антарктидой, а также в ряде стран Южной Америки и Африки.
Кольцевое затмение происходит, когда Луна проходит между Землей и Солнцем, но из-за особенностей орбиты не полностью закрывает солнечный диск. В результате вокруг темного силуэта Луны остается яркое световое "кольцо".
В Азербайджане это затмение наблюдаться не будет. Следующим астрономическим явлением станет полное лунное затмение, которое ожидается 3 марта.
