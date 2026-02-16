"Арсенал" разгромил "Уиган" и продлил беспроигрышную серию до шести матчей

Лондонский "Арсенал" со счетом 4:0 обыграл "Уиган Атлетик" в матче четвертого раунда Кубка Англии.

Как передает Report, таким образом "канониры" продлили беспроигрышную серию во всех турнирах до шести встреч.

Эта серия началась с победы в Лиге чемпионов над "Кайратом" (3:2). Затем команда Микеля Артеты в чемпионате Англии разгромила "Лидс Юнайтед" (4:0), после чего в Кубке лиги обыграла "Челси" (1:0).

В дальнейшем "Арсенал" в Премьер-лиге одержал победу над "Сандерлендом" (3:0) и сыграл вничью с "Брентфордом" (1:1). Победа над "Уиганом" стала продолжением успешной серии.

Следующий матч "Арсенал" проведет 18 февраля на выезде против "Вулверхэмптона" в рамках чемпионата Англии.