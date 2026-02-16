Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    "Арсенал" разгромил "Уиган" и продлил беспроигрышную серию до шести матчей

    Футбол
    • 16 февраля, 2026
    • 06:49
    Арсенал разгромил Уиган и продлил беспроигрышную серию до шести матчей

    Лондонский "Арсенал" со счетом 4:0 обыграл "Уиган Атлетик" в матче четвертого раунда Кубка Англии.

    Как передает Report, таким образом "канониры" продлили беспроигрышную серию во всех турнирах до шести встреч.

    Эта серия началась с победы в Лиге чемпионов над "Кайратом" (3:2). Затем команда Микеля Артеты в чемпионате Англии разгромила "Лидс Юнайтед" (4:0), после чего в Кубке лиги обыграла "Челси" (1:0).

    В дальнейшем "Арсенал" в Премьер-лиге одержал победу над "Сандерлендом" (3:0) и сыграл вничью с "Брентфордом" (1:1). Победа над "Уиганом" стала продолжением успешной серии.

    Следующий матч "Арсенал" проведет 18 февраля на выезде против "Вулверхэмптона" в рамках чемпионата Англии.

    футбол серия побед "Арсенал"
    Ты - Король

    Последние новости

    06:49

    "Арсенал" разгромил "Уиган" и продлил беспроигрышную серию до шести матчей

    Футбол
    06:17

    Строителей дата-центров в США могут заставить оплачивать все издержки

    Другие страны
    05:56

    ВМС Сальвадора перехватили рекордную в истории страны партию кокаина

    Другие страны
    05:27

    В Италии из-за непогоды обрушилась скала "Арка влюбленных"

    Экология
    04:49

    В районе северных Курил произошло землетрясение магнитудой 6,0

    Другие страны
    04:22

    В Британии соцсети для детей до 16 лет могут запретить в 2026 году

    Другие страны
    03:55

    Guardian: Советник Стармера по нацбезопасности может уйти со своего поста

    Другие страны
    03:28

    Генпрокурор США опубликовала список имен, упоминаемых в материалах по делу Эпштейна

    Другие страны
    02:44

    Президент Румынии примет участие в заседании Совета мира в Вашингтоне

    Другие страны
    Лента новостей