"Arsenal" "Uiqan"ı darmadağın edərək məğlubiyyətsiz oyun seriyasını altıya çatdırıb

    Futbol
    • 16 fevral, 2026
    • 08:08
    Arsenal Uiqanı darmadağın edərək məğlubiyyətsiz oyun seriyasını altıya çatdırıb

    Londonun "Arsenal" komandası İngiltərə Kubokunun dördüncü turunda "Uiqan Atletik"i 4:0 hesabı ilə məğlub edib.

    "Report"un məlumatına görə, "topçular" bütün yarışlardakı məğlubiyyətsiz oyun seriyasını altıya çatdırıblar.

    Qələbə seriyası Çempionlar Liqasında "Kayrat" üzərində 3-2 hesablı qalibiyyətlə başlayıb. Mikel Artetanın komandası sonra İngiltərə Premyer Liqasında "Lids Yunayted"i 4:0 hesabı ilə, daha sonra Liqa Kubokunda "Çelsi"ni 1:0 hesabı ilə məğlub edib.

    "Arsenal" bundan sonra Premyer Liqada "Sanderlend"a 3:0 hesabı ilə qalib gəlib, "Brentford"la 1-1 hesablı heç-heçə edib. "Uiqan" üzərində qalibiyyət onların qələbə seriyasını davam etdirib.

    "Arsenal"ın növbəti oyunu 18 fevralda İngiltərə Premyer Liqasında səfərdə "Vulverhempton"la olacaq.

    "Арсенал" разгромил "Уиган" и продлил беспроигрышную серию до шести матчей

