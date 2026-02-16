"Arsenal" "Uiqan"ı darmadağın edərək məğlubiyyətsiz oyun seriyasını altıya çatdırıb
Londonun "Arsenal" komandası İngiltərə Kubokunun dördüncü turunda "Uiqan Atletik"i 4:0 hesabı ilə məğlub edib.
"Report"un məlumatına görə, "topçular" bütün yarışlardakı məğlubiyyətsiz oyun seriyasını altıya çatdırıblar.
Qələbə seriyası Çempionlar Liqasında "Kayrat" üzərində 3-2 hesablı qalibiyyətlə başlayıb. Mikel Artetanın komandası sonra İngiltərə Premyer Liqasında "Lids Yunayted"i 4:0 hesabı ilə, daha sonra Liqa Kubokunda "Çelsi"ni 1:0 hesabı ilə məğlub edib.
"Arsenal" bundan sonra Premyer Liqada "Sanderlend"a 3:0 hesabı ilə qalib gəlib, "Brentford"la 1-1 hesablı heç-heçə edib. "Uiqan" üzərində qalibiyyət onların qələbə seriyasını davam etdirib.
"Arsenal"ın növbəti oyunu 18 fevralda İngiltərə Premyer Liqasında səfərdə "Vulverhempton"la olacaq.