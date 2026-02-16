Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев Мюнхенская конференция по безопасности мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    ВМС Сальвадора перехватили рекордную в истории страны партию кокаина

    Другие страны
    • 16 февраля, 2026
    • 05:56
    ВМС Сальвадора перехватили рекордную в истории страны партию кокаина

    Военно-морские силы Сальвадора перехватили в Тихом океане судно с крупнейшей в истории страны партией наркотиков общим весом 6,6 тонны, чья стоимость оценивается в $165 млн.

    Как передает Report, об этом сообщил президент республики Найиб Букеле в соцсети X.

    "Наши ВМС совершили крупнейшее изъятие наркотиков в истории Сальвадора. В 380 морских милях (703,7 км) к юго-западу от нашего побережья было перехвачено многоцелевое судно обеспечения FMS EAGLE <...>, которое перевозило в скрытых отсеках 330 мешков с кокаином весом 6,6 тонны", - написал глава государства.

    По словам президента, стоимость конфискованного груза оценивается примерно в $165 млн. Судно длиной 54 метра шло под флагом Танзании. Наркотики были спрятаны в балластных цистернах, для их обнаружения потребовалось привлечение военных водолазов.

    В ходе операции были задержаны 10 человек, находившихся на борту: четверо колумбийцев, трое граждан Никарагуа, двое панамцев и один эквадорец. Букеле также поблагодарил наркоторговцев "за новый корабль".

    Сальвадор контрабанда кокаин Найиб Букеле
    Ты - Король

    Последние новости

    06:49

    "Арсенал" разгромил "Уиган" и продлил беспроигрышную серию до шести матчей

    Футбол
    06:17

    Строителей дата-центров в США могут заставить оплачивать все издержки

    Другие страны
    05:56

    ВМС Сальвадора перехватили рекордную в истории страны партию кокаина

    Другие страны
    05:27

    В Италии из-за непогоды обрушилась скала "Арка влюбленных"

    Экология
    04:49

    В районе северных Курил произошло землетрясение магнитудой 6,0

    Другие страны
    04:22

    В Британии соцсети для детей до 16 лет могут запретить в 2026 году

    Другие страны
    03:55

    Guardian: Советник Стармера по нацбезопасности может уйти со своего поста

    Другие страны
    03:28

    Генпрокурор США опубликовала список имен, упоминаемых в материалах по делу Эпштейна

    Другие страны
    02:44

    Президент Румынии примет участие в заседании Совета мира в Вашингтоне

    Другие страны
    Лента новостей