Madaqaskarda güclü tropik "Fitiya" siklonu tüğyan edir
- 31 yanvar, 2026
- 18:47
Küləyin sürəti saatda 210 km-ə çatan və güclü yağışlarla müşayiət olunan güclü tropik "Fitiya" siklonu Madaqaskarın şimal-qərbinə yaxınlaşıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə "Madagascar Tribune" qəzeti ölkənin meteoroloji xidməti olan Meteo Madagascara istinadən xəbər yayıb.
Məlumata görə, Bueni, Melaki və Betsibuka rayonları fəlakətdən təsirlənib. Siklonun cənub-şərqə doğru hərəkət edəcəyi və mərkəzi yaylaya təsir edəcəyi gözlənilir. Gündəlik yağıntının 50-150 mm-ə çatacağı gözlənilir ki, bu da gözlənilməz çay daşqınlarına, daşqınlara və torpaq sürüşmələrinə səbəb ola bilər.
Kandrehu və Maevatanana rayonları üçün qırmızı, Bunqulava, Ankazube, Andzuzurube və Tsaratanana rayonları üçün isə sarı xəbərdarlıq elan edilib. Paytaxt Antananarivo, eləcə də qonşu Ambatoulampi, Alutra, Mandzakandriana və Ambouhidratrimou rayonlarının sakinləri də xəbərdarlıq alıblar.