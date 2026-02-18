Azərbaycan çempionatında Ayan Allahverdiyevaya ilk olaraq məğlubiyyət verilməsinin səbəbi bəlli olub
Futbol
- 18 fevral, 2026
- 10:52
Şahmat üzrə Azərbaycan çempionatının yarımfinal mərhələsinin birinci oyununda Ayan Allahverdiyeva ilk olaraq məğlubiyyət verilməsinin səbəbi müəyyənləşib.
"Report"un əldə etdiyi məlumata görə, 20 yaşlı idmançı yanlış olaraq ardıcıl ikinci dəfə heç-heçə tələb etdiyi üçün bu halla üzləşib.
Yarışın baş hakimi Lütfiyar Rüstəmov məsələni A.Allahverdiyevaya izah edib və onun buna görə uduzduğunu söyləyib.
Şahmatçı daha sonra Apellyasiya Komitəsinə müraciət edib və müsbət cavab alıb. Onun rəqibi Türkan Məmmədyarova da qərarla razılaşdığı üçün tərəflər arasında ilk partiyanın nəticəsi heç-heçə kimi rəsmiləşdirilib.
Azərbaycan çempionatında yarımfinal mərhələsinin cavab oyunları bu gün baş tutacaq.
Son xəbərlər
11:09
Foto
Məhkəmə-Hüquq Şurası 34 hakimliyə namizədin təyinatı üçün təkliflər hazırlanmasını qərara alıbDaxili siyasət
11:09
İlham Əliyev qambiyalı həmkarını milli bayramları münasibətilə təbrik edibXarici siyasət
11:04
Vergi ombudsmanı ötən il 73 vergi ödəyicisinin pozulmuş hüquqlarını bərpa edibMaliyyə
10:52
Azərbaycan çempionatında Ayan Allahverdiyevaya ilk olaraq məğlubiyyət verilməsinin səbəbi bəlli olubFutbol
10:49
Kuşkumbayev: C6 formatı Mərkəzi Asiyanın potensialını keyfiyyətcə genişləndirirXarici siyasət
10:43
I Qarabağ müharibəsinin daha 17 itkin-şəhidi dəfn olunacaqDaxili siyasət
10:40
Foto
BDU "BP Eksploreyşn (Kaspian Si) Limited"lə əməkdaşlıq müqaviləsi imzalayıbEnergetika
10:35
4SİM: Enerji sektorunda süni intellektə dair ilk sistemli konsept hazırlanıbEnergetika
10:34