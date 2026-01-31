На Мадагаскар обрушился мощный тропический циклон "Фития"

Мощный тропический циклон "Фития" c порывами ветра до 210 км в час и обильными ливнями обрушился на северо-западные районы Мадагаскара.

Как передает Report, об этом сообщила газета Madagascar Tribune со ссылкой на малагасийскую метеорологическую службу Météo Madagascar.

Согласно информации, в зоне стихийного бедствия оказались районы Буэни, Мелаки и Бецибука. Ожидается, что циклон будт смещаться на юго-восток и затронет центральное плато. Предположительно, за сутки выпадет от 50 до 150 мм осадков, что может обернуться неожиданным подъемом уровня воды в реках, а также наводнениями и оползнями.

Красный уровень опасности объявлен в районах Кандреху и Маэватанана, желтый - Бунгулава, Анказубе, Андзузурубе и Царатанана. Предупреждения получили и жители столицы страны Антананариву, а также соседних районов Амбатулампи, Алаутра и Мандзакандриана и Амбухидратриму