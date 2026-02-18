İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Məhkəmə-Hüquq Şurası 34 hakimliyə namizədin təyinatı üçün təkliflər hazırlanmasını qərara alıb

    Daxili siyasət
    • 18 fevral, 2026
    • 11:09
    Məhkəmə-Hüquq Şurası 34 hakimliyə namizədin təyinatı üçün təkliflər hazırlanmasını qərara alıb

    Məhkəmə-Hüquq Şurasının iclasında 34 hakimliyə namizədin təyinatı üçün təkliflər hazırlanması barədə qərar qəbul olunub.

    "Report"un məlumatına görə, Məhkəmə-Hüquq Şurasının sədri İnam Kərimov hazırda yeni nəsil korpusun çevik komplektləşdirilməsi məqsədilə hakimliyə namizədlərin seçim proseslərinin şəffaf və təkmilləşdirilmiş mərhələlər üzrə davam etdirildiyini bildirib

    İclasda Hakimlərin Seçki Komitəsinin müraciətinə də baxılıb. Komitənin sədri Vidadi Cəfərov hakim vəzifəsinə namizədlərin seçimi prosesi barədə ətraflı məlumat təqdim edib.

    Sonra müsabiqəni uğurla başa vurmuş 34 hakimliyə namizədlə fərdi söhbətlər aparılıb, onlara tövsiyələr verilib və yekunda birinci instansiya məhkəmələrinin hakimi vəzifələrinə təyin olunmaları üçün təkliflərin hazırlanması qərara alınıb.

    Həmçinin Məhkəmə-Hüquq Şurasının Aparatı tərəfindən məhkəmə fəaliyyətinə dair hazırlanmış layihələr ətrafında müzakirələr aparılıb. Hakimin xidməti vəsiqəsinin və Məhkəmə-Hüquq Şurasının rəsmi embleminin təsviri və nümunələri təsdiq edilib.

    Məhkəmə-Hüquq Şurası İnam Kərimov hakim

    Son xəbərlər

    11:29

    Fariz Cəfərov: "ChatGPT"nin Azərbaycan dilində cavab vermək dəqiqliyi artacaq"

    İqtisadiyyat
    11:28

    AMEA prezidenti: Azərbaycan dili daxili imkanlar hesabına zənginləşdirilməlidir

    Elm və təhsil
    11:27

    Xorvatiyanın Azərbaycandan idxal etdiyi neftin həcmi açıqlanıb

    Energetika
    11:26

    Ekspert: Mərkəzi Asiya tədricən böyük dövlətlərin maraqlarının kəsişdiyi məkana çevrilir

    Xarici siyasət
    11:24
    Foto

    Bakıda C6 əməkdaşlığının gələcəyi müzakirə olunub

    Daxili siyasət
    11:24

    Tokayev Vaşinqtonda Sülh Şurasının təsis iclasında iştirak edəcək

    Region
    11:20

    PSJ-nin futbolçusu UEFA Çempionlar Liqasında həmyerlilərinin nailiyyətini təkrarlayıb

    Futbol
    11:18

    C6 ölkələrinin hərbi və müdafiə sənayesi sahəsində birgə əməkdaşlığı təklif olunub

    Xarici siyasət
    11:09
    Foto

    Məhkəmə-Hüquq Şurası 34 hakimliyə namizədin təyinatı üçün təkliflər hazırlanmasını qərara alıb

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti