Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры WUF13 Великое возвращение в Карабах

    Судебно-правовой совет одобрил подготовку назначений 34 новых судей

    Внутренняя политика
    • 18 февраля, 2026
    • 11:38
    Судебно-правовой совет одобрил подготовку назначений 34 новых судей

    Судебно-правовой совет Азербайджана принял решение о подготовке предложений по назначению 34 кандидатов на должности судей первой инстанции.

    Как сообщает Report, решение было принято по итогам заседания Совета.

    Председатель Инам Керимов отметил, что в настоящее время продолжается прозрачный и поэтапно усовершенствованный процесс отбора кандидатов в судьи с целью оперативного формирования корпуса нового поколения.

    С 34 кандидатами, успешно прошедшими конкурс, были проведены индивидуальные собеседования, им даны соответствующие рекомендации. По итогам обсуждений принято решение о подготовке предложений по их назначению на должности судей судов первой инстанции.

    Судебно-правовой совет
    Фото
    Məhkəmə-Hüquq Şurası 34 hakimliyə namizədin təyinatı üçün təkliflər hazırlanmasını qərara alıb
    Ты - Король

    Последние новости

    12:26

    Вахабов: Перевозки по Среднему коридору через Азербайджан выросли на 90% за три года

    Внешняя политика
    12:19

    В Варшаве в результате столкновения двух трамваев пострадали шесть человек

    Другие страны
    12:16

    Юрий Гусев обсудил с главой ANAMA реализацию меморандума о сотрудничестве в сфере разминирования

    Внешняя политика
    12:15

    Цена азербайджанской нефти упала ниже $69

    Энергетика
    12:13

    Орфоэпический словарь азербайджанского языка подготовят к концу 2026 года

    Наука и образование
    12:13

    Обсуждены перспективы сотрудничества AZAL с японскими авиакомпаниями

    Инфраструктура
    12:11
    Фото

    В Баку призвали институционализировать сотрудничество в формате C6

    Внутренняя политика
    12:09

    Anglo Asian Mining ожидает ежегодного роста добычи золота и серебра в Азербайджане

    Бизнес
    12:09

    В Баку состоится персональная выставка азербайджано-американского художника Вугара Гулиева

    Kультурная политика
    Лента новостей