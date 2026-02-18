Судебно-правовой совет одобрил подготовку назначений 34 новых судей

Судебно-правовой совет Азербайджана принял решение о подготовке предложений по назначению 34 кандидатов на должности судей первой инстанции.

Как сообщает Report, решение было принято по итогам заседания Совета.

Председатель Инам Керимов отметил, что в настоящее время продолжается прозрачный и поэтапно усовершенствованный процесс отбора кандидатов в судьи с целью оперативного формирования корпуса нового поколения.

С 34 кандидатами, успешно прошедшими конкурс, были проведены индивидуальные собеседования, им даны соответствующие рекомендации. По итогам обсуждений принято решение о подготовке предложений по их назначению на должности судей судов первой инстанции.