Судебно-правовой совет одобрил подготовку назначений 34 новых судей
Внутренняя политика
- 18 февраля, 2026
- 11:38
Судебно-правовой совет Азербайджана принял решение о подготовке предложений по назначению 34 кандидатов на должности судей первой инстанции.
Как сообщает Report, решение было принято по итогам заседания Совета.
Председатель Инам Керимов отметил, что в настоящее время продолжается прозрачный и поэтапно усовершенствованный процесс отбора кандидатов в судьи с целью оперативного формирования корпуса нового поколения.
С 34 кандидатами, успешно прошедшими конкурс, были проведены индивидуальные собеседования, им даны соответствующие рекомендации. По итогам обсуждений принято решение о подготовке предложений по их назначению на должности судей судов первой инстанции.
