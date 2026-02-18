Vergi ombudsmanı ötən il 73 vergi ödəyicisinin pozulmuş hüquqlarını bərpa edib
- 18 fevral, 2026
- 11:04
2025-ci ildə Azərbaycanda Vergi ombudsmanı 73 müraciət üzrə vergi ödəyicilərinin pozulmuş hüquqlarını bərpa edib.
"Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, vergi ödəyicilərinin hüquqlarının daha etibarlı qorunmasını təmin etmək, onların şikayət və müraciətlərinin məhkəmə müstəvisinə çıxmadan həllinə nail olmaq, qarşıqlılı münasibətlərin əməkdaşlıq formatında tənzimlənməsinə köməklik göstərmək üçün Vergi ombudsmanı xidməti baş idarəsi müxtəlif tədbirlər həyata keçirir. Belə ki, vergi ödəyicilərinin vergi və sığorta qanunvericiliyi və inzibatçılığı sahəsində rastlaşdıqları çətinliklərin öyrənilməsi, onlardan bu istiqamətlərdə təkliflərin alınması, o cümlədən vergi xidmətlərinin təkmilləşdirilməsi baxımından aktual məsələlərin müəyyənləşdirilməsi məqsədilə ötən il ərzində 9, 13 və 14 saylı Ərazi Vergilər İdarələrində, Naxçıvan Muxtar Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətində qeydiyyatda olan 370-dən artıq vergi ödəyicisi ilə görüşlər keçirilib.
İl ərzində aparılmış qiymətləndirmə və təhlillərin nəticələri əsasında 5 istiqamət üzrə şikayətləri yaradan səbəblər müəyyən edilib. Vergi ödəyicilərinin hüquqlarının qorunması baxımından Dövlət Vergi Xidmətində həyata keçirilən 8 iş prosesi üzrə təhlillər aparılıb, həmin proseslərin keyfiyyətinin monitorinqi əsasında təklif və tövsiyələr hazırlanıb.
Əvvəlki ildən araşdırması davam edən 4 müraciət də nəzərə alınmaqla 2025-ci il ərzində ümumilikdə 179 müraciət üzrə araşdırma aparılıb. Araşdırmalar nəticəsində 100 müraciət üzrə tövsiyə verilməsinə ehtiyac yaranmayıb, o cümlədən 72 halda hüquq pozuntusu müəyyən edilməyib, 16 halda məsələ araşdırma müddətində aradan qalxıb, 12 müraciət üzrə müvafiq izah verilib. Hüquq pozuntusu halı müəyyən edilən 76 müraciət üzrə aidiyyəti struktur bölmələrə tövsiyələr verilib və dövrün sonuna 3 müraciət üzrə araşdırma davam etdirilib. Aparılan araşdırma və aidiyyəti struktur bölmələrə verilən tövsiyələr nəticəsində 73 müraciət üzrə vergi ödəyicilərinin pozulmuş hüquqları bərpa edilib.
Vergi ombudsmanı xidməti baş idarəsi beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi, vergi ombudsmanının fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi və qabaqcıl təcrübənin tətbiqi istiqamətində işləri davam etdirir.