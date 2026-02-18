İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"

    Vergi ombudsmanı ötən il 73 vergi ödəyicisinin pozulmuş hüquqlarını bərpa edib

    Maliyyə
    • 18 fevral, 2026
    • 11:04
    Vergi ombudsmanı ötən il 73 vergi ödəyicisinin pozulmuş hüquqlarını bərpa edib

    2025-ci ildə Azərbaycanda Vergi ombudsmanı 73 müraciət üzrə vergi ödəyicilərinin pozulmuş hüquqlarını bərpa edib.

    "Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, vergi ödəyicilərinin hüquqlarının daha etibarlı qorunmasını təmin etmək, onların şikayət və müraciətlərinin məhkəmə müstəvisinə çıxmadan həllinə nail olmaq, qarşıqlılı münasibətlərin əməkdaşlıq formatında tənzimlənməsinə köməklik göstərmək üçün Vergi ombudsmanı xidməti baş idarəsi müxtəlif tədbirlər həyata keçirir. Belə ki, vergi ödəyicilərinin vergi və sığorta qanunvericiliyi və inzibatçılığı sahəsində rastlaşdıqları çətinliklərin öyrənilməsi, onlardan bu istiqamətlərdə təkliflərin alınması, o cümlədən vergi xidmətlərinin təkmilləşdirilməsi baxımından aktual məsələlərin müəyyənləşdirilməsi məqsədilə ötən il ərzində 9, 13 və 14 saylı Ərazi Vergilər İdarələrində, Naxçıvan Muxtar Respublikasının İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətində qeydiyyatda olan 370-dən artıq vergi ödəyicisi ilə görüşlər keçirilib.

    İl ərzində aparılmış qiymətləndirmə və təhlillərin nəticələri əsasında 5 istiqamət üzrə şikayətləri yaradan səbəblər müəyyən edilib. Vergi ödəyicilərinin hüquqlarının qorunması baxımından Dövlət Vergi Xidmətində həyata keçirilən 8 iş prosesi üzrə təhlillər aparılıb, həmin proseslərin keyfiyyətinin monitorinqi əsasında təklif və tövsiyələr hazırlanıb.

    Əvvəlki ildən araşdırması davam edən 4 müraciət də nəzərə alınmaqla 2025-ci il ərzində ümumilikdə 179 müraciət üzrə araşdırma aparılıb. Araşdırmalar nəticəsində 100 müraciət üzrə tövsiyə verilməsinə ehtiyac yaranmayıb, o cümlədən 72 halda hüquq pozuntusu müəyyən edilməyib, 16 halda məsələ araşdırma müddətində aradan qalxıb, 12 müraciət üzrə müvafiq izah verilib. Hüquq pozuntusu halı müəyyən edilən 76 müraciət üzrə aidiyyəti struktur bölmələrə tövsiyələr verilib və dövrün sonuna 3 müraciət üzrə araşdırma davam etdirilib. Aparılan araşdırma və aidiyyəti struktur bölmələrə verilən tövsiyələr nəticəsində 73 müraciət üzrə vergi ödəyicilərinin pozulmuş hüquqları bərpa edilib.

    Vergi ombudsmanı xidməti baş idarəsi beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi, vergi ombudsmanının fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi və qabaqcıl təcrübənin tətbiqi istiqamətində işləri davam etdirir.

    vergi ombudsmanı vergi ödəyiciləri Dövlət Vergi Xidməti

    Son xəbərlər

    11:09
    Foto

    Məhkəmə-Hüquq Şurası 34 hakimliyə namizədin təyinatı üçün təkliflər hazırlanmasını qərara alıb

    Daxili siyasət
    11:09

    İlham Əliyev qambiyalı həmkarını milli bayramları münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    11:04

    Vergi ombudsmanı ötən il 73 vergi ödəyicisinin pozulmuş hüquqlarını bərpa edib

    Maliyyə
    10:52

    Azərbaycan çempionatında Ayan Allahverdiyevaya ilk olaraq məğlubiyyət verilməsinin səbəbi bəlli olub

    Futbol
    10:49

    Kuşkumbayev: C6 formatı Mərkəzi Asiyanın potensialını keyfiyyətcə genişləndirir

    Xarici siyasət
    10:43

    I Qarabağ müharibəsinin daha 17 itkin-şəhidi dəfn olunacaq

    Daxili siyasət
    10:40
    Foto

    BDU "BP Eksploreyşn (Kaspian Si) Limited"lə əməkdaşlıq müqaviləsi imzalayıb

    Energetika
    10:35

    4SİM: Enerji sektorunda süni intellektə dair ilk sistemli konsept hazırlanıb

    Energetika
    10:34

    BP BDU üçün yeni rəqəmsal kitabxananın yaradılmasına dəstək olub

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti