    Налоговый омбудсмен в 2025 году восстановил нарушенные права 73 налогоплательщиков

    Финансы
    • 18 февраля, 2026
    • 11:37
    Налоговый омбудсмен в 2025 году восстановил нарушенные права 73 налогоплательщиков

    Налоговый омбудсмен Азербайджана в 2025 году восстановил нарушенные права налогоплательщиков по 73 обращениям.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики.

    Всего в прошлом году было рассмотрено 179 обращений. По итогам проверок в 76 случаях выявлены нарушения, по которым соответствующим структурным подразделениям даны рекомендации. В результате по 73 обращениям права налогоплательщиков были восстановлены.

    По 100 обращениям необходимости в рекомендациях не возникло: в 72 случаях нарушения не подтвердились, в 16 - проблема была устранена в ходе разбирательства, по 12 обращениям даны разъяснения.

    Налоговый омбудсмен налогоплательщики
