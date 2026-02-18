Налоговый омбудсмен в 2025 году восстановил нарушенные права 73 налогоплательщиков
Финансы
- 18 февраля, 2026
- 11:37
Налоговый омбудсмен Азербайджана в 2025 году восстановил нарушенные права налогоплательщиков по 73 обращениям.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики.
Всего в прошлом году было рассмотрено 179 обращений. По итогам проверок в 76 случаях выявлены нарушения, по которым соответствующим структурным подразделениям даны рекомендации. В результате по 73 обращениям права налогоплательщиков были восстановлены.
По 100 обращениям необходимости в рекомендациях не возникло: в 72 случаях нарушения не подтвердились, в 16 - проблема была устранена в ходе разбирательства, по 12 обращениям даны разъяснения.
