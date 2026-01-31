Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов Великое возвращение в Карабах
    В Шахдаге состоялся Кубок Гейдара Алиева по горнолыжному спорту

    В Шахдаге состоялся Кубок Гейдара Алиева по горнолыжному спорту

    В туристическом центре "Шахдаг" был проведен 4-й Кубок Гейдара Алиева по горнолыжному спорту среди детей при поддержке Федерации зимних видов спорта.

    Как передает Report, в первый день турнира прошли соревнования по гигантскому слалому среди 80 лыжников-любителей в возрастных категориях 6-8, 9-12 и 13-17 лет.

    По результатам соревнований, в возрастной категории 6-8 лет среди девочек первое место заняла Нурлана Абдулова, а среди мальчиков – Мурон Анатшов.

    Среди спортсменов 9-12 лет на высшую ступень пьедестала поднялись Зарина Велиева и Мехди Хактари.

    В возрастной категории 13-17 лет лучший результат показали Людмила Подгорная и Амин Шыхов.

    Победители турнира были награждены кубками и медалями со стороны руководства центра "Шахдаг".

    Отметим, что основной целью проведения соревнований является популяризация лыжного спорта в стране среди взрослых и детей.

    Кубок Гейдара Алиева среди взрослых будет проведен 1 февраля.

