Pakistan təhlükəsizlik qüvvələri son iki gündə 70-dən çox silahlını öldürüb
Digər ölkələr
- 31 yanvar, 2026
- 14:14
Pakistan təhlükəsizlik qüvvələri son iki gün ərzində Bəlucistan əyalətində 70-dən çox terrorçunu öldürüblər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Bəlucistanın hökumət başçısının siyasi və media məsələləri üzrə köməkçisi Şahid Rind bildirib.
Onun sözlərinə görə, silahlılar Bəlucistanın bəzi bölgələrində hücumlar həyata keçirməyə cəhd göstəriblər, lakin qarşısı alınıb.
Pakistan "Dawn" nəşrinin məlumatına görə, Hindistanla əlaqəli "Fitna əl-Hindustan" qruplaşması Bəlucistan ərazisində 12 yerdə hücumlar həyata keçirib. Bu hücumlar nəticəsində Pakistanın güc strukturlarının 10 əməkdaşı ölüb.
"Dawn" güc strukturlarındakı mənbəyə istinadən bildirib ki, son 48 saat ərzində Bəlucistanda 88 terrorçu öldürülüb.
Son xəbərlər
15:53
Azərbaycan Basketbol Liqasının XV turunda daha bir oyun keçirilibKomanda
15:42
Azərbaycan banklarının xalis daxili aktivləri il ərzində 21 % artıbMaliyyə
15:27
Elmar Baxşıyev: "Qarabağ" "Nyukasl" üzərində qələbə qazana biləcəyini öz oyunu ilə sübut edib"Futbol
15:12
Foto
Beşbarmaqda qədim karvansaray aşkarlanıbDaxili siyasət
15:10
Ukraynanın energetika naziri ölkədəki elektrik kəsintisinin səbəbini açıqlayıbEnergetika
15:02
Premyer Liqada ötən ilin dekabr ayının ən yaxşı qolunun müəllifi mükafatlandırılıbFutbol
14:57
Azərbaycanda əhalinin bank əmanətləri 14 %-dən çox artıbMaliyyə
14:50
Moldova və Ukraynanın enerji təchizatında problem yaranıbDigər ölkələr
14:36