    Пакистанские силовики за последние двое суток ликвидировали более 70 боевиков

    • 31 января, 2026
    • 13:57
    Пакистанские силовики за последние двое суток ликвидировали более 70 боевиков

    Пакистанские силовики за последние два дня в провинции Белуджистан ликвидировали более 70 террористов.

    Как передает Report, об этом заявил помощник главного министра Белуджистана по политическим вопросам и вопросам СМИ Шахид Ринд.

    По его словам боевики пытались провести атаки в некоторых районах Белуджистана, однако попытки были вовремя пресечены.

    В свою очередь, пакистанское издание Dawn сообщает, что аффилированная с Индией группировка "Фитна аль-Хиндустан" осуществила нападения в 12 местах на территории Белуджистана. В результате этих атак погибли 10 сотрудников пакистанских силовых структур.

    Dawn со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает, что за последние 48 часов в Белуджистане были уничтожены 88 террористов.

