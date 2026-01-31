Пакистанские силовики за последние двое суток ликвидировали более 70 боевиков
31 января, 2026
13:57
Пакистанские силовики за последние два дня в провинции Белуджистан ликвидировали более 70 террористов.
Как передает Report, об этом заявил помощник главного министра Белуджистана по политическим вопросам и вопросам СМИ Шахид Ринд.
По его словам боевики пытались провести атаки в некоторых районах Белуджистана, однако попытки были вовремя пресечены.
В свою очередь, пакистанское издание Dawn сообщает, что аффилированная с Индией группировка "Фитна аль-Хиндустан" осуществила нападения в 12 местах на территории Белуджистана. В результате этих атак погибли 10 сотрудников пакистанских силовых структур.
Dawn со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает, что за последние 48 часов в Белуджистане были уничтожены 88 террористов.
