İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Çempionlar Liqası “Böyük Qayıdış”

    Türkiyədəki Azərbaycan icmasının üzvləri Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin məzarını ziyarət ediblər

    Daxili siyasət
    • 31 yanvar, 2026
    • 17:48
    Türkiyədəki Azərbaycan icmasının üzvləri Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin məzarını ziyarət ediblər

    Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin (AXC) qurucularından biri, bu gün anadan olmasından 142 il ötən görkəmli ictimai-siyasi xadim Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin Ankaranın "Cəbəci Əsri" qəbiristanlığındakı məzarı ziyarət olunub.

    "Report"un Türkiyə bürosu xəbər verir ki, ziyarətdə Azərbaycan Kültür Dərnəyinin üzvləri, Türkiyədə təhsil alan azərbaycanlı tələbə və məzun gənclər, həmçinin M.Ə.Rəsulzadənin doğmaları, Azərbaycandan gələn qonaqlar iştirak ediblər.

    Anım mərasimində çıxış edən Azərbaycan Kültür Dərnəyinin sədri Cəmil Ünal qeyd edib ki, M.Ə.Rəsulzadə "İnsanlara hürriyyət, millətlərə istiqlal" fəlsəfi şüarı ilə özünü ümumbəşəri dəyərlərin daşıyıcısı kimi təsdiqləyib.

    Dərnəyin sədr müavini Oktay Erol çıxışında qeyd edib ki, Rəsulzadə Türkiyədə mühacir həyatı yaşasa da, qəlbi hər zaman vətəni ilə döyünüb, Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda qətiyyətlə mübarizə aparıb.

    M.Ə.Rəsulzadənin Bakıda yaşamış qızı Lətifənin nəvəsi Rəna Əliyeva babasına verilən dəyər və onun xatirəsinə göstərilən sayğıya görə minnətdarlığını bildirib.

    Qeyd edək ki, Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri Rəşad Məmmədov və səfirliyin əməkdaşları da bu gün səhər saatlarında M.Ə.Rəsulzadənin məzarını ziyarət ediblər.

    Məmməd Əmin Rəsulzadə Ankara ziyarət

    Son xəbərlər

    18:23

    Paytaxt üzrə ilk dəfə elektron qaydada eksternat imtahanları keçirilib

    Elm və təhsil
    18:09

    Rusiya hökuməti istehsalçılar üçün benzin ixracına qoyulan qadağanı ləğv edir

    Energetika
    17:59

    Azərbaycanda ötən gün cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 59 nəfər saxlanılıb

    Hadisə
    17:57
    Foto

    Xizək yarışı üzrə Heydər Əliyev Kuboku keçirilib

    Fərdi
    17:53

    Ötən il Azərbaycan polad boru istehsalını 95 % artırıb

    Sənaye
    17:48
    Foto

    Türkiyədəki Azərbaycan icmasının üzvləri Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin məzarını ziyarət ediblər

    Daxili siyasət
    17:45

    Yaxın vaxtlarda Mayamidə ABŞ-Rusiya danışıqları başlayacaq

    Digər ölkələr
    17:33

    İran sanksiyalar götürüləcəyi təqdirdə ABŞ ilə enerji sahəsində əməkdaşlığa hazırdır

    Digər ölkələr
    17:27

    Ötən gün Azərbaycanda axtarışda olan 120 nəfər tapılıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti